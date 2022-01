Zbog omikrona stroža pravila o samoizolaciji

S obzirom na ubrzano širenje omikron varijante koronavirusa i na rekordan broj slučajeva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo izmijenio je postupanje oboljelih i njihovih kontakata, pri čemu se svi bliski kontakti oboljelog upućuju u karantenu, odnosno samoizolaciju u trajanju od 10 dana od zadnjeg kontakta. Izuzetak su osobe koje su preboljele koronavirus unutar 120 dana od kontakta, koje su preboljele i potom cijepljene te osobe koje su primile booster dozu i one koje su primarno cijepljene unutar posljednjih 120 dana. Karantena se može skratiti na sedam dana po dobivanju negativnog rezultata testiranja.

HZJZ navodi da je bliske kontakte koji su dio kolektiva u kojem se proširila infekcija, preporučljivo testirati PCR testom ili brzim antigenskim testom unutar pet dana od izlaganja. Negativan rezultat testa, pritom, neće utjecati na trajanje karantene/samoizolacije dok pozitivan rezultat testa zahtijeva obradu bliskih kontakata testirane osobe. Pozitivan brzi antigenski test treba potvrditi PCR testom, prvenstveno iz administrativnih razloga, odnosno izdavanja digitalne potvrde o preboljenju. Po završetku karantene ne treba testirati osobe ako ne razviju simptome, osim u slučaju imunokompromitiranih koji rade u zdravstvenim ustanovama i u ustanovama za starije osobe, te ako su zadovoljile kriterije za skraćivanje karantene na sedam dana.

Prema jučer objavljenim podacima, booster dozom do sada je u Hrvatskoj cijepljeno 16.2 posto odraslih osoba, a ministar zdravstva Vili Beroš upozorava da “to nije dovoljno za adekvatni odgovor na moguću ugrozu omikron varijantom”. Sustav je, kaže, spreman za prihvat povećanog broja zaraženih te većina bolnica u kratkom roku može povećati covid-kapacitete, no to znači i da će se reducirati druga zdravstvena zaštita.