Jesmo li se sreli prije?

Učiteljica Martina Sokač piše o svom iskustvu s Erasmus+ razmjene u ski resortu Trije Kralji

Ljetni praznici za mene su aktivni odmor čak i u smislu profesionalnog usavršavanja. Da profesionalno usavršavanje nije samo dosadno sjedenje i slušanje predavanja na seminarima kao što često svjedočimo, imala sam se priliku uvjeriti nedavno i to iz prve ruke.

Naime, Erasmus+ partnerstvo koje smo ostvarili unazad 2 godine, otvorilo mi je vrata neformalnom načinu obrazovanja i usavršavanja. Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj (op.a. sada Dijaspora Afrikanaca u Hrvatskoj) imalo je otvoren natječaj za Erasmus Youth Exchange pod nazivom Have we MET before? u suradnji s Institutom za afričke studije iz Ljubljane s temama migracija, integracije, građanskog aktivizma te mi je to predstavljalo svojevrstan izazov, nadogradnju postojećih znanja i odlična prilika za networking i diseminaciju u sklopu našeg Erasmus projekta Mali korak za film, veliki za europsko građanstvo.

Zajedno sa sudionicima iz 10 europskih zemalja

Sedmodnevni trening odvijao se u Sloveniji u ski resortu Trije Kralji, a treneri – voditeljice su bile iskusne Rumunjke Mihaela Amarei i Ioana Ursuleu s višegodišnjim iskustvom na pozicijama marketinga, coachinga, leadershipa i educiranja trenera u sklopu Erasmus programa Train the trainers. Sudionici treninga bili su iz 10 europskih zemalja (Irska, Cipar, Turska, Hrvatska, Litva, Letonija, Slovenija, Poljska…) i raznih nevladinih udruga, kako youth workers tako i profesionalci na visokim pozicijama unutar nevladinih organizacija tako da je sve zajedno bilo jedno šaroliko okruženje gdje smo svi učili i saznavali neke nove informacije jedni od drugih.

Svako takvo okupljanje također je i prilika za networking pa se nadam da ćemo i proširiti utjecaj na internacionalni doseg našeg školskog Erasmus+ projekta za koji su već neki sudionici iskazali interes jer se dotiče tema o kojima dijelimo zajedničke interese (aktivno europsko građanstvo, problemi migracija, građanski odgoj…). Trening je također bio fokusiran i na tehnički zahtjevan dio Erasmus projekata, a to je planiranje, praćenje i evaluacija. Naučili smo i kroz radionice isprobali različite aspekte project managementa, a najzanimljiviji dio su bile metode kojima smo vježbali praćenje i evaluaciju aktivnosti unutar projekta koje ću implementirati u budućem radu na projektima.

Svoje zemlje predstavljali kroz hranu

Da sve ne bude šturo i dosadno, organizatori su se pobrinuli da svaki dan imamo zanimljive aktivnosti nakon kraja radnog dana tako da smo imali interkulturalne večeri gdje smo svi predstavili svoje zemlje kroz hranu, ples, piće, običaje i odjeću. Imali smo i organizirana pješačenja po turističkim stazama Pohorja i istraživanje krajolika, a najzanimljivija aktivnost svima nama je bila joga smijeha koju je vodila certificirana yoga trenerica Ioana. Nevjerojatno je koliko izgleda jednostavno i čudno, no kada jednom isprobate i vidite kako smijeh stvarno utječe na naše tijelo i koliko je smijeh zarazan te da su 3 sata joge smijeha zapravo odlična tjelovježba. Ta aktivnost toliko nam se svidjela da smo je na kraju imali i za jutarnje buđenje prije radnih zadataka😊

Svijet je tvoje igralište

Mnogima se čini da su Erasmus+ projekti dodatno opterećenje zbog dodatnog rada i papirologije koju treba odraditi unutar zaduženja, no kad jednom vidite, isprobate mogućnosti, dođete u dodir s drugim kulturama, novim načinima rada i kontaktima diljem svijeta, garantirano ćete promijeniti stav kao što su i naši učenici sudionici našeg Erasmus+ projekta. Kao što izreka kaže “The world is your playground“ (op. a. Svijet je tvoje igralište), bez straha zaigrajte igru. Ono što ćete otkriti, naučiti i čime ćete se oplemeniti nema ni jedna diploma fakulteta; dobit ćete životnu diplomu i iskustvo da prenesete učenicima kako je to biti građanin Europe, a nadasve građanin svijeta i potaknete ih kroz rad da i sami krenu u veliku avanturu cjeloživotnog formalnog ali i neformalnog obrazovanja te postanu aktivni europski građani koji mogu, žele i u budućnosti će svojim znanjem i iskustvima doprinijeti razvoju svoje okoline ali i utjecati na razvoj na europskoj pa čak i svjetskoj razini. /Martina Sokač/