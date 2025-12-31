Deset najčitanijih objava na portalu Križevci.info u 2025.

Završetak kalendarske godine prilika je za pogled unatrag pa je redakcija portala Križevci.info izdvojila deset najčitanijih objava na portalu u 2025. godini. Metrika je broj posjeta, od kojih posljednja objava na top listi ima preko 12 tisuća posjeta, a prva na top listi gotovo 20 tisuća posjeta. Bez potrebe za detaljnijim komentiranjem sadržaja tih objava, predstavljamo top listu za 2025. godinu.
- In memoriam – Zbogom Ivica, zbogom poštovani prijatelju
- KRIŽEVČANCIJE “Zona 30” kroz najuži centar čuva sigurnost pješaka, posebice djece
- [Križevčancije] “Znamo li tko (je) živi(na) među nama?” ili “Organ (ne)reda”
- Parkiralište u hladu, Stross na “zvizdanu”
- Spravišče se prvo mora svidjeti nama Križevčanima, a onda svima ostalima. Grad to nikako da shvati
- Vatrogasne mjere bivše vlasti vruć krumpir za novu
- Podignuta optužnica protiv Mladena Kešera zbog neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja
- Danas rade ovi dućani
- Videoigre i nasilje
- Danas rade ove trgovine