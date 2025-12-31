Deset najčitanijih objava na portalu Križevci.info u 2025.

Redakcija portala 0

Završetak kalendarske godine prilika je za pogled unatrag pa je redakcija portala Križevci.info izdvojila deset najčitanijih objava na portalu u 2025. godini. Metrika je broj posjeta, od kojih posljednja objava na top listi ima preko 12 tisuća posjeta, a prva na top listi gotovo 20 tisuća posjeta. Bez potrebe za detaljnijim komentiranjem sadržaja tih objava, predstavljamo top listu za 2025. godinu.

  1. In memoriam – Zbogom Ivica, zbogom poštovani prijatelju
  2. KRIŽEVČANCIJE “Zona 30” kroz najuži centar čuva sigurnost pješaka, posebice djece
  3. [Križevčancije] “Znamo li tko (je) živi(na) među nama?” ili “Organ (ne)reda”
  4. Parkiralište u hladu, Stross na “zvizdanu”
  5. Spravišče se prvo mora svidjeti nama Križevčanima, a onda svima ostalima. Grad to nikako da shvati
  6. Vatrogasne mjere bivše vlasti vruć krumpir za novu
  7. Podignuta optužnica protiv Mladena Kešera zbog neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja
  8. Danas rade ovi dućani
  9. Videoigre i nasilje
  10. Danas rade ove trgovine
Vezano
Politika

Katanović: “U kampanji je iskorišten kredibilitet jednog križevačkog…

Politika

Što kandidati za gradonačelnika misle o važnim gradskim temama?

Društvo

Večeras tribina na 20. rođendan nezavisnog portala Križevci.info

Sport

[FOTO] Urednik portala Križevci.info izravno iz Katara: „Pobjedu Hrvatske bilo je…

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno