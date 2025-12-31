Deset najčitanijih objava na portalu Križevci.info u 2025.

Završetak kalendarske godine prilika je za pogled unatrag pa je redakcija portala Križevci.info izdvojila deset najčitanijih objava na portalu u 2025. godini. Metrika je broj posjeta, od kojih posljednja objava na top listi ima preko 12 tisuća posjeta, a prva na top listi gotovo 20 tisuća posjeta. Bez potrebe za detaljnijim komentiranjem sadržaja tih objava, predstavljamo top listu za 2025. godinu.