In memoriam – Zbogom Ivica, zbogom poštovani prijatelju

U 59. godini, preminuo je Ivica Katavić, dugogodišnji predsjednik Rukometnog kluba KTC, nekadašnji križevački rukometaš i dopredsjednik Zajednice športskih udruga Križevci. Umro je danas, nakon teške bolesti.

Veselili smo se kao mala djeca kada su rukometaši izborili elitni hrvatski rukometni razred. Veselili smo se kada su i postupno, stubu po stubu, prelazili iz nižeg u viši stupanj natjecanja, veselili smo se i kup utakmicama sa Zagrebom i Nexeom, veselili smo se i druženjima na Bukvićevom asfaltu, veselili smo se i sportskoj dvorani u Križevcima, 1999. godine. Znali smo reći, konačno i mi imamo odgovarajuću dvoranu. Veselili smo se i puno puta nakon utakmica, veselili smo se, uostalom, svakom uspjehu naših sportaša.

Ivica je igrao rukomet u nekadašnjem klubu Križevčanka, a zatim je u spašavanje rukometa uskočila obiteljska tvrtka KTC, a Ivica je otad predsjednik kluba. KTC i križevački rukomet su neodvojivi, Ivica Katavić i križevački rukomet su jedno i upitno je što bi bilo s muškim rukometom u našem gradu bez Ivice i tvrtke KTC.

Njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za križevački rukomet, a slobodno mogu ustvrditi i za križevački sport. Četiri desetljeća poznanstva, prijateljstva, sportskih i drugih razgovora s Ivicom, prijateljem, sportašem i sportskim djelatnikom. Počivaj u miru, poštovani Ivica. Datum posljednjeg ispraćaja objavit ćemo naknadno.