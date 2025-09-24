In memoriam – Zbogom Ivica, zbogom poštovani prijatelju

U 59. godini, preminuo je Ivica Katavić, dugogodišnji predsjednik Rukometnog kluba KTC, nekadašnji križevački rukometaš i dopredsjednik Zajednice športskih udruga Križevci. Umro je danas, nakon teške bolesti.
Veselili smo se kao mala djeca kada su rukometaši izborili elitni hrvatski rukometni razred. Veselili smo se kada su i postupno, stubu po stubu, prelazili iz nižeg u viši stupanj natjecanja, veselili smo se i kup utakmicama sa Zagrebom i Nexeom, veselili smo se i druženjima na Bukvićevom asfaltu, veselili smo se i sportskoj dvorani u Križevcima, 1999. godine. Znali smo reći, konačno i mi imamo odgovarajuću dvoranu. Veselili smo se i puno puta nakon utakmica, veselili smo se, uostalom, svakom uspjehu naših sportaša.
Ivica je igrao rukomet u nekadašnjem klubu Križevčanka, a zatim je u spašavanje rukometa uskočila obiteljska tvrtka KTC, a Ivica je otad predsjednik kluba. KTC i križevački rukomet su neodvojivi, Ivica Katavić i križevački rukomet su jedno i upitno je što bi bilo s muškim rukometom u našem gradu bez Ivice i tvrtke KTC.
Njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak za križevački rukomet, a slobodno mogu ustvrditi i za križevački sport. Četiri desetljeća poznanstva, prijateljstva, sportskih i drugih razgovora s Ivicom, prijateljem, sportašem i sportskim djelatnikom. Počivaj u miru, poštovani Ivica. Datum posljednjeg ispraćaja objavit ćemo naknadno.
S dubokom tugom vas obavještavamo da je naš cijenjeni zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gospodin Ivica Katavić, preminuo danas 24. 9. 2025. nakon teške bolesti.
Gospodin Ivica Katavić bio je izuzetan vođa, kolega i čovjek čija su predanost, znanje i vizija oblikovali našu organizaciju na brojne načine. Njegov doprinos ostavio je dubok trag u našoj zajednici, i sigurno će nedostajati svima koji su imali privilegiju raditi s njim.
U ovom teškom trenutku, naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima i svima koji su ga poznavali.
S poštovanjem i tugomKTC Uprava