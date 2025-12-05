Podignuta optužnica protiv Mladena Kešera zbog neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podignulo je krajem listopada optužnicu protiv križevačkog gradskog vijećnika Mladena Kešera pred Općinskim sudom u Bjelovaru, nakon kaznene prijave koju je 13. lipnja 2025. godine protiv njega podignuo predsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca Ivan Majdak.

Kešera se tereti zbog kaznenog djela neovlaštenog snimanja i prisluškivanja iz čl. 143, st. 2. u vezi st. 1. Kaznenog zakona (“Narodne novone,” br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23, 36/24) počinjenog na štetu Ivana Majdaka. Informaciju o podizanju optužnice u javnost je pustio sam Majdak jučerašnjom objavom preslike dopisa Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru.

Spornu zvučnu snimku, na kojoj se među sugovornicima mogu razaznati Majdak i gradski vijećnik Marko Mamula s Kešerove liste, Kešer je na Facebooku objavio još 12. lipnja tvrdivši da je stupio “u posjed autentične snimke koja razotkriva sav jad križevačke političke trgovine.” Majdak je reagirao podizanjem kaznene prijave, a o svemu će se epilog tražiti u sudskom procesu koji predstoji.