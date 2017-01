Stand-up program “Razvaljotka” Kluba kulture s ponosom predstavlja grčku komičarku svjetskog kalibra, osvajačicu trećeg mjesta na Funniest Person In The World in the Laugh Factory’s international natjecanju. U Križevce dolazi Katerina Vrana koja će održati svoju superpopularnu predstavu About Sex s kojom puni dvorane diljem Europe.

Na putu između Atene i Londona, Katerina stigne gostovati kao govornik na TEDx nastupima, nastupala je na BBC TV i radio stanici, rasprodala tri noći zaredom usred Londona. Redovito nastupa od Britanije, Grčke, Australije, Amerike pa sve do Balkana. Eto je u Križevcima, vjerovali ili ne.

Katerina Vrana nastupa na engleskom i priča o seksu. A njen strah je da to ne radimo dobro. Primjere vuče iz reklama, sextinga, pornića, hrane i gimnastike. Ali nemojte se bojati, bit će vam presmiješno. Kažu da je predstava seksi, edukacijska i jako jako smiješna.

Križevačko gostovanje Katerine Vrana održat će se u križevačkom Klubu kulture u petak, 27. siječnja 2017. s početkom u 21 sat, a ulaznice po 30 kuna se mogu nabaviti u pretprodaji u Klubu kulture.