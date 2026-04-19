Gradsko priopćenje s prvog dijela 9. sjednice Gradskog vijeća

U četvrtak, 16. travnja u kino dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca. Na dnevnom redu sjednice našlo se ukupno trinaest točaka, a sjednica je odrađena s pomoću sustava eGlasanje koji je bio podrška za pripremu materijala, distribuciju materijala, prijavu i obradu rasprava po točkama dnevnog reda, prijavu vijećnika za aktualni sat te samo glasovanje o točkama dnevnog reda. Na početku sjednice predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak pozdravio je prisutne vijećnike, a nazočilo je njih 15 te im zaželio uspješan rad.

Vijećnici su raspravljali o usvajanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2025. godinu Komunalnog poduzeća Križevci d.o.o., čije objašnjenje je dao predsjednik Uprave Komunalnog poduzeća Križevci Domagoj Šturbek: „Želio bih vas uputiti da ovo izvješće nije izvješće komunalnog poduzeća kao tvrtke, već je ovo izvješće vama predstavljeno temeljem članka 69. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom… i to je izvješće o radu na području pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Križevaca. Ugovori za preuzimanje otpada nisu potpisani s nikime i mi ne preuzimamo otpad od nijedne jedinice lokalne samouprave van pružanja javne usluge“.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o prihvaćanju Sporazuma između Grada Križevaca i tvrtke CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Podružnica Zagreb za graditeljstvo. S obzirom na to da je tvrtka Cengiz i nakon isteka Ugovora i dalje smještena u gospodarskoj zoni, potrebno je sklopiti Sporazum radi uređenja međusobnih odnosa. Sporazumom se utvrđuje rok do kojeg je Cengiz dužan ispuniti sve preostale obveze iz Ugovora te zonu, kao i obveza izdavanja bankarske garancije u iznosu od 300.000,00 eura kao jamstva urednog izvršenja obveza.

Jednoglasno je zatim usvojena i Odluka o kriterijima za dodatno sufinanciranje cijene smještaja djece u privatne dječje vrtića na području Grada Križevaca – varijabilni dio, a ona se donosi kako bi se jasno i transparentno utvrdili kriteriji za dodatno sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, uz već postojeći fiksni dio, čime se osigurava pravednija raspodjela javnih sredstava. Uvođenjem varijabilnog dijela potiče se kvaliteta rada vrtića kroz zapošljavanje stručnog kadra, osiguravanje boljih materijalnih prava radnika i uvođenje dodatnih programa za djecu.

Raspravljalo se i o donošenju Odluke o podržavanju inicijative za postavljanje eksponata u parku u Ulici Franje Tuđmana u čast braniteljima i građanima Križevaca koji su dali doprinos obrani Republike Hrvatske. Gradonačelnik Tomislav Katanović obrazložio je postavljanje spomen-obilježja braniteljima na Trgu dr. Franje Tuđmana, navodeći da je lokacija odabrana zbog blizine postojećeg spomenika braniteljima i na inicijativu same braniteljske populacije. Park za pse bit će pomaknut nekoliko metara dalje kako bi se oslobodio prostor za spomenik. Naglasio je da je investicija minimalna te da su prioriteti grada i dalje rješavanje osnovnih problema građana u samom gradu i u 59 okolnih sela.

Među točkama dnevnog reda bilo je donošenje Odluke o dodjeli javnih Priznanja Grada Križevaca koja će se zaslužnim građanima uručiti 24. travnja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca u Velikoj dvorani Hrvatskog doma. Nagrada za životno djelo dodijelit će se Boži Lazaru za izniman i dugotrajan doprinos očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, izgradnji kulture sjećanja te predanom djelovanju za braniteljsku populaciju u gradu Križevcima. Plaketa Grada Križevaca dodijelit će se sljedećim dobitnicima: Tihomiru Pleši, Marjani Janeš-Žulj, Stjepanu Peršinu, Stevi Brujiću i Radiju Križevci d.o.o., dok će se priznanje Grada Križevaca dodijeliti Instruktažnom centru d.o.o., Peri Budiji te Kinološkom društvu Križevci. Priznanje u vatrogastvu Grada Križevaca dodjeljuje se: DVD-u Stara Ves uz 80. obljetnicu te DVD-u Kloštar Vojakovački uz 70. obljetnicu uspješnog i kontinuiranog rada na zaštiti od požara i čuvanju imovine.

Vijećnici su zatim raspravljali o donošenju Odluke o zahtjevu za prijenos poslova izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti Koprivničko-križevačke županije u nadležnost Grada Križevaca, o čemu se očitovao gradonačelnik ističući da je Grad uputio zahtjev za preuzimanje poslova izdavanja građevinskih dozvola kako bi se ubrzao proces koji trenutno traje tri do sedam mjeseci, što bi trebalo poboljšati investicijsku klimu. Cilj je do kraja godine organizirati te poslove unutar Grada nakon dobivanja potrebnih suglasnosti ministarstava i županije. „Mi smo i u ovom vrlo kratkom periodu dovršili i posložili jako puno toga što smo naslijedili… uspjeli smo riješiti problem koji pet godina nitko nije rješavao u ovom gradu.“, ukazujući na činjenicu da je Gradska uprava spremna preuzeti navedeni dio posla.

Na dnevnom redu našla se i točka Odluka o prihvaćanju Sporazuma o obnovi zgrade na adresi Ivana Zakmardija Dijankovečkog 14, Križevci i uređenju pripadajućeg prostora za parkiranje, a uvodno obrazloženje dao je gradonačelnik: „Moram priznat da sam iznimno ponosan na taj sporazum jer je to jedan veliki problem građana grada Križevaca i križevačko-kalničkog prigorja. Križevački sud u ovom trenu ima otprilike 2.500 do 3.000 novih predmeta svake godine. Do sada je bila situacija da žitelji ovog našeg kraja trebaju putovati za jedan velik dio predmeta i u Bjelovar i u Viroviticu i u Daruvar i na raznorazna udaljena mjesta i stvarati sebi troškove. U vrlo kratkom roku smo uspjeli dogovoriti jednu ovakvu suradnju gdje ćemo ovim sporazumom osigurati tehničke operativne preduvjete da se većina usluga zbog kojih naši građani sad hodaju do 40, 50 i 60 km udaljenih gradova, vrati nazad u Križevce. Ovo su preduvjeti da bi se napravila reorganizacija suda.“ Odluka je naposljetku jednoglasno usvojena.

Zadnja točka dnevnog reda bila je Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Križevaca, gdje je prije početka rasprave na govornicu stupio tada aktualni predsjednik gradskog vijeća Ivan Majdak i podnio neopozivu ostavku: „Ovaj grad i ovo Vijeće veći su od bilo koga od nas. Ne želim dopustiti da procesi koji se tiču mene osobno postanu teret radu ovog tijela ili bace sjenu na projekte koje zajedno gradimo za dobrobit naših sugrađana. Grad ne smije biti talac ničijeg osobnog pravnog statusa, pa tako ni mojeg. Svoju ću nevinost dokazivati tamo gdje je tome mjesto, ali kao osoba koja voli ovaj grad ne mogu dozvoliti da moja funkcija postane izvor podjela i političkih prepucavanja i to u trenutku kad nam je potrebno jedinstvo i sloga.“ kazao je te zahvalio svima na suradnji. Vođenje sjednice preuzeo je potpredsjednik GV-a Marko Vrbanec. Sjednica Gradskog vijeća nastavlja se u subotu u 12 sati, kada se očekuje i daljnji razvoj situacije oko izbora novog predsjednika.

Od ostalih odluka donijeta je Odluka o V. izmjenama Odluke o načinu i mjerilima naplate usluga od korisnika Dječjeg vrtića Križevci te sufinanciranje cijene smještaja u dječje vrtiće od strane Grada Križevaca, Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača, zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Križevaca za 2026. godinu, Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Križevaca, a usvojeno je Izvješće o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Križevci za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine, Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Križevaca za razdoblje srpanj-prosinac 2025. te Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Križevaca za razdoblje 20. kolovoza do 31. prosinca 2025.