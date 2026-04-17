Ivan Majdak podnio ostavku na mjesto predsjednika Gradskog vijeća, Katanovićeva većina predložila HDZ-ovog Gorana Hrga za novog, o čemu će glasovati u subotu

Punih pet sati trajala je sinoć sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, a posljednja, 13. točka dnevnog reda bila je “Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Križevaca”, što je prethodno uvršteno na dnevni red na pisani zahtjev trećine gradskih vijećnika predvođenih SDP-ovim Markom Katanovićem, odnosno dvaju opozicijskih klubova vijećnika Mladena Kešera i Hrvoja Seleša. Iscrpniji izvještaj o radu sjednice objavit ćemo naknadno, a ovu vijest prenosimo najprije zbog velikog interesa javnosti.

Pod predmetnom je točkom dnevnog reda za govornicu izašao Ivan Majdak i obratio se prisutnim vijećnicima, gradonačelniku Tomislavu Katanoviću, zamjeniku gradonačelnika Ivici Švagelju, prisutnim pročelnicima i ostalima najprije riječima: “E pa, rekli smo veselje na kraju,” referiravši se na početak sjednice kada nije dopustio premještanje točke dnevnog reda o vlastitom razrješenju na prvo mjesto već ju je ostavio kao zadnju, na što kao predsjednik Gradskog vijeća ima pravo.

– Oni koji me poznaju jako dobro znaju da za mene politika nikada nije bila samo pitanje zakonskih paragrafa, već prvenstveno pitanje morala, časti i jednog jedinog obraza koji imam. Ovaj grad i ovo vijeće veći su od bilo koga od nas. Ne želim dopustiti da procesi koji se tiču mene osobno postanu teret radu ovog tijela ili da bace sjenu na projekte koje zajedno gradimo za dobrobit naših sugrađana. Grad ne smije biti talac ničijeg osobnog statusa pa tako niti mojeg. Bila mi je iznimna čast voditi ovo Gradsko vijeće i dati svoj doprinos u njegovom radu. Hvala svima na dosadašnjoj suradnji, čak i onima s kojima se nisam uvijek slagao jer vjerujem da smo svi radili s istim ciljem za boljitak ovoga grada, pročitao je Majdak pripremljen govor, napomenuvši da zbog optužnice koju je dobio ne postoji nikakva zakonska prepreka da nastavi voditi Gradsko vijeće.

– Kao čovjek koji drži do svoje riječi i do digniteta ove institucije, danas podnosim neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Gradskog vijeća. Odlazim čista obraza pred sobom, vjerujući u pravdu i istinu, ali svjestan da je u ovom trenutku ovo jedini ispravan korak za mene osobno i jedini ispravan put za svakog čovjeka kojem su moral, čast i obraz važniji od funkcije, objavio je Majdak, zahvalivši ujedno vladajućoj većini na spremnosti da glasaju protiv njegove smjene.

Nakon čina predaje pisane Majdakove ostavke pročelnici Upravnog odjela za pravne i stručne poslove Suzani Blažević Glavosek, pred vijećnike je stavljeno na glasovanje donošenje odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Križevaca, što je naravno utvrđeno jednoglasno, a Majdak se povukao u redove gradskih vijećnika. No, odmah zatim je izašao za govornicu i dao prijedlog da se 13. točka o njegovoj smjeni ukloni s dnevnog reda i da se izglasa nadopuna dnevnog reda o izboru novog predsjednika Gradskog vijeća. Ujedno je predao pisani prijedlog vladajuće većine da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere HDZ-ov Goran Hrg.

SDP-ov Katanović upozorio je da se po poslovniku Gradskog vijeća dnevni red može nadopuniti samo na početku sjednice, a da Gradsko vijeće ima rok od 30 dana za izbor novog predsjednika Gradskog vijeća. Pročelnica Blažević Glavosek je pronašla pravni izričaj u jednoj odredbi poslovnika koja implicitno dopušta ovakvu dopunu dnevnog reda točkom o izboru novog predsjednika, a Katanović je nastavio negodovati iz vijećničkih klupa smatravši da se pogrešno tumači zakon i poslovnik.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Marko Vrbanec, koji je preuzeo vođenje sjednice, koji je na glasovanje dao najprije skidanje točke o Majdakovoj smjeni s dnevnog eda, a zatim i uvrštavanje točke o izboru predsjednika Gradskog vijeća. Potom je napravio pauzu sjednice kako bi sazvao Odbor za izbor i imenovanja i razmotri prijedlog vladajuće većine o Hrgovoj kandidaturi. Po povratku je predložio privremeno zaustavljanje sjednice i nastavak u subotu, 18. travnja 2026. u 12:00 sati, što je glasovanjem vladajuća većina podržala s 8 glasova, a oporba nije glasovala, ako je suditi po informacijama s ekrana elektroničkog sustava za vođenje sjednice, već je napustila dvoranu. Nastavak sjednice Gradskog vijeća s jedinom točkom izbora novog predsjednika Gradskog vijeća očekuje se sutra točno u podne.