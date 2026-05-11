[FOTO] Konačno imenovani novo Vijeće časti i Etički odbor Gradskog vijeća

Prošli je utorak u dvorani Kina Križevci održana 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, na čijem su se dnevnom redu našle ukupno četiri točke, između ostalog i o imenovanju Vijeća časti i Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Križevaca. Naime, u nekoliko smo navrata navodili potrebu za imenovanjem ovih radnih tijela križevačkog Gradskog vijeća, s obzirom na nisku razinu rasprave od početka mandata ovog predstavničkog tijela, koja je ponekad prelazila granice dobrog ukusa, kućnog odgoja i elementarne pristojnosti.

Za predsjednika Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Križevaca imenovan je Petar Gatarić, a za članove Goran Hrg ispred vladajuće većine te Miroslav Stručić ispred oporbe. Zadaće Etičkog odbora su praćenje primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Križevaca, zaprimanje prijava o kršenju Etičkog kodeksa, pokretanje postupaka na vlastitu inicijativu ili po zaprimljenoj prijavi, donošenje odluka iz vlastitog djelokruga, predlaganje donošenja odluka Gradskom vijeću Grada Križevaca po zaprimljenim prijavama te drugi poslovi propisani Etičkim kodeksom.

Za predsjednika Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Križevaca imenovan je Ivan Peklić, a za članove Branka Špoljar, Marcela Andreata Koren, Marijan Hlebić i Tihomir Pleša. Vijeće časti kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o prigovorima protiv odluka Gradskog vijeća Grada Križevaca o povredi odredaba Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Križevaca. Na način rada Vijeća časti primjenjuju se odredbe Poslovnika Gradskog vijeća Grada Križevaca o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Križevaca dok se na postupak po zaprimljenim prigovorima primjenjuju odredbe Etičkog kodeksa.

Na sjednici Gradskog vijeća još je jednoglasno usvojena Odluka o načinima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križevci, a razlog donošenja ove Odluke jest potreba usklađivanja općih akata Dječjeg vrtića Križevci s najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju iz 2026. godine. Cilj je osigurati zakonit, transparentan i ujednačen postupak upisa djece u Dječji vrtić Križevci te se ovom Odlukom omogućuje osnivaču ustanove, utvrđivanje jasnih i objektivnih kriterija za upis djece, čime se osigurava pravedna raspodjela raspoloživih mjesta u vrtiću, u skladu sa stvarnim potrebama korisnika te važećim zakonskim okvirom.

Donesen je i Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Križevci u pedagoškoj godini 2026./2027. – plan je upisati do 23 djece jasličke dobi (od navršene 1. do 3. godine života) i do 50 djece vrtićke dobi (od navršene 3. godine polaska u školu) u matični objekt Dječjeg vrtića Križevci. Napominje se kako postoji i mogućnost promjene broja slobodnih mjesta u slučaju upisa djece s teškoćama u razvoju, te se tad broj slobodnih mjesta prema planu smanjuje, kao i smanjenja broja zbog eventualnih odgoda upisa u prvi razred osnovne škole, čime dosadašnji obveznici programa predškole ostaju upisani u dječji vrtić još jednu pedagošku godinu. Cilj donošenja Plana upisa je osigurati zakonito, transparentno i ujednačeno provođenje postupka upisa djece u Dječji vrtić Križevci.

Isto tako, jednoglasno su usvojene Odluke o imenovanju Vijeća časti i Etičkog odbora Gradskog vijeća Grada Križevaca, kao i Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije, Odbora za izbor i imenovanja, Odbora za Statut, Poslovnik i propise, Odbora za stambeno-komunalne djelatnosti, Odbora za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, razrješenju i imenovanju predsjednika, potpredsjednika i člana Odbora za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu dob.