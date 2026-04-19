HDZ-ov Goran Hrg jednoglasno izabran za predsjednika Gradskog vijeća, zauzvrat većina nije prihvatila kandidaturu Hrvoja Seleša za oporbenog potpredsjednika

Čak dva i pol sata trebalo je Gradskom vijeću Grada Križevaca u subotu, 18. travnja 2026. da odradi inicijalno jednu, a u konačnici dvije točke dnevnog reda 9. sjednice, odnosno njenog nastavka od četvrtka, 16. travnja. Raspravu o legitimnosti procedure izbora novog predsjednika Gradskog vijeća potaknuo je SDP-ov Marko Katanović, inzistiravši na preciznom obrazloženju od strane pročelnice Upravnog odjela za pravne i stručne poslove Suzane Blažević Glavosek.

Na ovoj je sjednici u oba nastavka bio je prisutan i Marko Mamula iz redova nezavisnih vijećnika Mladena Kešera, koji je zatražio da se u paketu uz izbor predsjednika Gradskog vijeća provede i izbor drugog potpredsjednika, onog iz redova oporbe. Javio se i njegov kolega iz kluba vijećnika Miroslav Stručić te apelirao da se “ne siluje demokracija” nego usput odabere i drugi potpredsjednik iz redova oporbe, za što je početkom mandata ovog sastava Gradskog vijeća bio kandidiran Mladen Kešer.

Nezavisni vijećnik Hrvoje Seleš kritički se osvrnuo na nepridržavanje poslovnika Gradskog vijeća i napomenuo, kao i SDP-ov Katanović, da nemaju problema s izborom predloženog kandidata, kojeg će podržati, ali po ispravnoj proceduri. Pozvao je većinu da zatvore ovu sjednicu i novu sazovu već u ponedjeljak, kada je oporba spremna jednoglasno podržati HDZ-ovog Hrga kao novog predsjednika Gradskog vijeća.

Nakon oporbenjaka, za riječ se javio sada samo vijećnik Ivan Majdak, koji je čitavih pet minuta, bez da ga je itko upozorio, govorio mimo teme, dakle komentirao je čitavu proteklu sjednicu, optuživši oporbu za opstrukciju rada, ali niti jednu riječ nije uputio o temi izbora novog predsjednika Gradskog vijeća. Nakon što mu je Mamula replicirao da je vijest o njegovoj ostavci prenijelo dvadeset medija, među ostalim i nacionalni, te da on nema veze s medijima nego s DORH-om i kriminalom, Majdak mu je odgovorio da je Mamula zaposlen u mediju “tračeraju” i da je kao vijećnik u sukobu interesa jer ujedno iz klupa snima za Prigorski.hr.

SDP-ov Katanović je pokušao vratiti raspravu na temu točke dnevnog reda, no Majdak je i njemu replicirao da je ova sjednica vođena po zakonu i pravilima, što SDP-ov Katanović sigurno ne želi prihvatiti. Sve to vrijeme potpredsjednik Gradskog vijeća Marko Vrbanec koji je vodio sjednicu ni na koji način nije upozorio Majdaka, možda iz neiskustva, ali i strahopoštovanja prema bivšem predsjedniku Gradskog vijeća. Neiskusan se pokazao i Mamula, koji se pokušao javiti za riječ bez da zna kome replicira i ima li uopće prema poslovniku na to pravo.

Nakon što se za riječ javio Mladen Kešer, trenutnu je većinu u Gradskom vijeću prozvao da prevlast u predstavničkom tijelu imaju zahvaljujući tzv. slučajnim vijećnicima iz HDS-a, HDZ-a te Ivana Majdaka, pojedincima koji ucjenjuju gradonačelnika zbog partikularnih interesa. Stoga je apelirao na vladajuću većinu da omoguće i izbor potpredsjednika Gradskog vijeća iz redova oporbe, a o kandidatu će oporba donijeti odluku. Pozvao je još jednom na izvanredne izbore za Gradsko vijeće, kao jedan od načina da se razriješi ova svojevrsna politička kriza.

Replicirao mu je HDZ-ov Goran Hrg prozvavši Kešerove nezavisne vijećnike “pojedincima” jer nisu u strankama, no Kešer mu je odmah uzvratio da su stranke upitne jer u Gradskom vijeću su zapravo, osim trojice, sve nezavisni vijećnici.

HDS-ov Denis Maksić je naglasio da nitko ovdje ne radi za osobne, već za interese građana Križevaca. Kešer mu je uzvratio da ima osobne interese jer radi u Koprivničko-križevačkoj županiji, a kao gradski vijećnik predstavlja presudnu ruku za gradsku većinu. Na smijeh vijećnika Zorana Homena iz klupa iz redova nezavisnih Tomislava Katanovića, Kešer je zaprijetio da će objaviti sve što je Homen “dobio sa strane” kad je bio ravnatelj Gradskog muzeja Križevci.

Za riječ se javio gradonačelnik Tomislav Katanović razočaran nastavkom predstave u režiji oporbenih vijećnika, koje je prozvao da su išli u rušenje Ivana Majdaka, a ujedno pokazuju spremnost podržati Mladena Kešera, koji je također opterećen optužnicama, za potpredsjednika Gradskog vijeća iz redova oporbe. U nastavku je “pošpotao” cijelu oporbu te poimence Hrvoja Seleša i Marka Katanovića i Marka Mamulu da rade nered sa samo jednim ciljem, koje je sam Kešer već naglasio, a to je izazivanje izvanrednih izbora za Gradsko vijeće. Nakon što su reagirali SDP-ov Katanović i Stručić, gradonačelnik se ispričao poimence vijećnicima Stručiću, Petračiji i Sokoliću, za koje smatra da su korektni u djelovanju i drže razinu Gradskog vijeća.

Nakon svih replika i odgovora na replike, priliku je dobila pročelnica Blažević Glavosek, koja je objasnila da u odredbama poslovnika jasno stoji da se kandidature mogu davati i usmeno tijekom sjednice, što jasno dozvoljava i dopunjavanje dnevnog reda tijekom sjednice. Također, kod razrješenja se primjenjuje postupak za izbor. U konačnici, naglasila je da ministarstvo nije nadležno tumačiti odredbe poslovnika Gradskog vijeća već upravo njen Upravni odjel, odnosno ona kao pročelnica u čijem su djelokrugu pravni poslovi Grada.

Nakon rasprave i pauze, točka o izboru predsjednika Gradskog vijeća dana je na glasovanje, što je jednoglasno podržalo svih 15 vijećnika, uz pljesak svih prisutnih. Novi predsjednik Goran Hrg u kratkom se prigodnom govoru zahvalio na podršci i izrazio čast i zadovoljstvo biti na čelu Gradskog vijeća, iskazavši nadu da će prevladati politički dijalog i da će svi skupa nastaviti raditi u interesu grada. Zatim je preuzeo vođenje sjednice.

U nastavku sjednice Kešer je dao prijedlog da se na dnevni red dopuni 14. točkom o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća, onog iz redova oporbe, što je bez rasprave i uvršteno. Kešer je zatim donio pravovaljanu kandidaturu nezavisnog Hrvoja Seleša, što su potpisima podržali svi oporbeni vijećnici.

Nakon stanke za govornicu je došao opet vijećnik Ivan Majdak, koji je iznio da osobno neće podržati ovu kandidaturu, a prenio je da je to i stav svih vijećnika iz vladajuće većine te iznio poimence Sokolića, Petračiju ili Stručića kao vijećnike iz redova oporbe koje on i ostali vladajući vijećnici mogu podržati. Tim se, blago rečeno neuobičajenim potezom pokazalo da Majdak i dalje uživa povjerenje vladajuće većine, koji ga smatraju svojevrsnim glasnogovornikom, što i nije nelogično jer i dalje predstavlja prevladavajuću ruku ili ono što se žargonski u Hrvatskom saboru naziva “žeton”.

Žustro je reagirao Kešer prozvavši za nekorektnost, pa čak i prijevaru, većinu koja oporbi želi diktirati tko će biti njihov predstavnik na mjestu potpredsjednika Gradskog vijeća. Prozvao je i netom izabranog predsjednika Gradskog vijeća, čiji je izbor jednoglasno podržan, čak i od strane SDP-ovog vijećnika, da mu je ovo već prvi promašaj na novoj funkciji. Reagirao je i SDP-ov Katanović, koji je priznao da su oporba i on osobno ispali naivni vjerovavši da će i ova točka dnevnog reda biti izglasana ako ne jednoglasno, onda barem većinom glasova za.

U konačnici, nakon rasprave Hrvoje Seleš nije izglasan za drugog potpredsjednika Gradskog vijeća jer akt nije prihvaćen s osam glasova protiv, a sedam glasova za, čime je dnevni red nakon nekoliko izmjena i dopuna ove dvoetapne maratonske sjednice iscrpljen.

Kako neslužbeno saznajemo, online prijenosi sjednica ovog saziva križevačkog Gradskog vijeća postali su omiljeni sadržaj koji prate politički akteri iz Vrbovca, Koprivnice, Pitomače i drugih okolnih gradova i mjesta, što nažalost najviše govori o manjku kulture rasprave u križevačkom Gradskom vijeću, čije su sjednice postale zabava za šire mase koje nemaju objektivnih doticaja sa samom tematikom koju ovo predstavničko tijelo obrađuje.

Stoga vrijedi još jednom podsjetiti da Gradsko vijeće Grada Križevaca od prošlog saziva ima kao instrument Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća, tzv. Etički kodeks, što od početka ovog saziva nije ni adresirano niti korišteno, na što smo već upućivali po održavanju konstituirajuće sjednice. Štoviše, potrebno bi bilo izabrati nove članove Vijeća časti Gradskog vijeća, kao i Etičkog odbora Gradskog vijeća, u skladu s novi sazivom Gradskog vijeća.