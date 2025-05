Financijska izvješća uoči drugog kruga izbora – jedan kandidat zasad nema ni eura donacija

Četvorica kandidata čija imena će se u nedjelju u drugom krugu lokalnih izbora naći na listićima u biračkim mjestima u Križevcima, predali su Državnom izbornom povjerenstvu drugo izvješće o troškovima i donacijama koje su imali do 24. svibnja, a DIP ih je jučer i objavio. Od dvojice među kojima ćemo birati gradonačelnika, Tomislav Katanović je prijavio troškova otprilike koliko je dobio i donacija, dok Mladen Kešer za izbornu promidžbu nije prijavio niti eura donacije zaključno s 24. svibnja, a troškove je imao.

Podsjetimo da političke stranke, kandidati, neovisne liste i liste grupe birača mogu financirati izbornu promidžbu iz vlastitih sredstava i donacija, no novac mora biti uplaćen na poseban račun za financiranje troškova izborne promidžbe. Sredstva prikupljena za financiranje izborne promidžbe mogu se koristiti samo za tu svrhu, no ukupan iznos troškova ovisi o veličini jedinice lokalne samouprave. Za Križevce (jedinice lokalne samouprave koje imaju više od 10 tisuća stanovnika) taj iznos na izborima za gradonačelnika po kandidatu ne smije prelaziti 26.544,56 eura.

Katanović je u razdoblju od 8. ožujka do 24. svibnja ukupno primio 5.568,20 eura donacija za financiranje izborne promidžbe i to od fizičkih i pravnih osoba. Predao je izvještaj s 5.660,83 eura troškova, uglavnom za grafičke i tiskarske usluge, oglašavanje na uličnim reklamnim panoima, zatim za najam tehničke opreme i reprezentaciju. Za medijsko oglašavanje do 24. svibnja je potrošio 400 eura na portalu Križevci.info.

U svom izvješću DIP-u Kešer nije naveo nikakve donacije, dok je troškove prijavio u iznosu od 7.126,48 eura, i to za poštanske usluge, najam prostora od Grada Križevaca te 3.362,50 eura za oglašavanje na Radiju Križevci. Troškovi pozornice, razglasa pa ni izvođača na koncertu koji je pripremio uoči prvog kruga izbora na Nemčićevom trgu, nisu spomenuti u izvještaju.

Osim gradonačelnika, u drugom krugu ćemo birati i župana između kandidata Mreže i HDZ-a Darka Korena i SDP-ovog Tomislava Golubića. Koren je do 23. svibnja dobio 34 tisuće eura donacija od pravnih osoba. Sredstva je trošio na grafičke i tiskarske usluge, društvene mreže i zakup uličnih reklamnih panoa, ukupno 57.277,18 eura. Od toga je 3.150 eura potrošeno na medijsko oglašavanje na radiju i u tisku.

Golubić je od donacija prijavio 500 eura od pravne osobe, a za troškove izborne promidžbe je ukupno potrošio 49.772,81 euro. Većina troška odnosi se na društvene mreže, grafičke i tiskarske usluge i zakup uličnih reklamnih prostora, dok je za medijsko oglašavanje do 24. svibnja prijavio 6.250 eura.