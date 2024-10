Apel HŽ-a: Molimo te, stani!

Ponukani nedavnim stradavanjima na željezničkim prugama, Hrvatske željeznice još jednom apeliraju na javnost kako bi skrenuli pozornost na potrebu pojačanog opreza u blizini pruge. Kada netko strada u naletu vlaka, posljedice su, nažalost, strašne i u najvećemu broju slučajeva kobne. Uzrok stradavanja upravo je nepažnja svih onih koji preko pruge neoprezno prelaze ili se njome kreću, a to ni u kojemu slučaju ne bi smjeli. HŽ zato već 24 godine provodi edukativno-preventivnu akciju „Vlak je uvijek brži“, educiraju djecu, mlade i odrasle o pravilima ponašanja u blizini pruge te ih upozoravaju na opasnosti uz prugu.

“Informacije su to za koje će mnogi reći da ih znaju, ali praksa potvrđuje da ih se jako brzo i često zaboravlja. Zato te molimo, apeliramo, upozoravamo i ponavljamo – Stani, razmisli i sigurno prijeđi preko pruge! Molit ćemo te to sve dokle god broj stradalih na željeznici ne bude na nuli“, poručuju iz HŽ-a.

Kao što cestu prelazimo na zebri, tako i prugu smijemo prelaziti samo na mjestima na kojima je to dopušteno. Kao što na cesti stanemo kod znaka „Stop“, tako i na križanju ceste i pruge moramo stati ispred znaka „Stop“. Kao što na cesti stanemo kada je na semaforu crveno, i prije pruge moramo stati kada je upaljena crvena svjetlosno-zvučna signalizacija ili su spušteni polubranici.

“Znamo da su bicikli praktični i kul. Na njima si brži. Znamo također da su slušalice kul. Odvedu te u neki drugi svijet. Kao i mobitel. Kul je i navući kapuljaču, a i štiti te od hladnoće. Ali ništa od toga nije kul u blizini željezničke pruge ili ceste. Kotači bicikla, romobila ili rola mogu zapeti dok na njima pokušaš prijeći prugu. Sa slušalicama u ušima ne čuješ ni vlak ni sirenu. Ponekad ga ne čuješ ni bez slušalica jer su vlakovi sve tiši. Naime, sudionik u prometu oslanja se i na vid i na sluh. Zato postoje i svjetlosni i zvučni signali uz prugu. Zbog koncentriranja na signale koji stižu iz slušalica, mozak zanemaruje one iz okoliša. Ako jedno osjetilo oduzmemo (slušajući glazbu, gledajući ili razgovarajući na mobitel), samo je pitanje vremena kada će se dogoditi nesreća. Ako navučeš kapuljaču, ona ti smanjuje vidno polje pa ne vidiš ni desno ni lijevo otkuda može naići vlak. Naizgled tako banalne sitnice, a one zapravo mogu spasiti život“, upozoravaju.

Zaustavni put vlaka iznosi i do 1500 metara zbog čega strojovođa, nakon što na pruzi uoči osobu ili automobil, vlak ne može zaustaviti na vrijeme! Nakon nesreće nije uništen samo život stradalog i njegove obitelji, već posljedice cijeloga života trpi i strojovođa. Zato podsjećaju da je strogo zabranjeno kretati se po pruzi ili neposredno uz prugu! Prije prelaska preko pruge obavezno treba stati! Ako je polubranik spušten, treba pričekati da se on podigne, a ako polubranika na željezničko-cestovnome prijelazu nema, tu su znakovi „Stop“ i „Andrijin križ“ ili mimoilazna ograda. Na tim mjestima treba dobro promotriti oko sebe i uvjeriti se u to da vlak ne nailazi. Strogo je zabranjeno igrati se na pruzi i u njezinoj blizini, na željezničkim mostovima, kao i penjati se na vagone i stupove kontaktne mreže jer može doći do strujnog udara!

“Vjeruj nam, ako nosiš slušalice u blizini pruge, slušaš krivu stvar. Ugasi muziku, makni mobitel, siđi s bicikla, pogledaj oko sebe. I, molimo te, stani!“, apeliraju Hrvatske željeznice.