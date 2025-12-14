Željezničko-cestovni prijelaz Koturica u Mučnoj Reki od sutra ponovno otvoren za promet

U sklopu projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici pruge Križevci – Koprivnica – državna granica, u ponedjeljak 15. prosinca u 18 sati u kolodvoru Mučna Reka ponovno će biti otvoren za promet cestovnih vozila željezničko-cestovni prijelaz (ŽCP) Koturica.

Tijekom nastavka rekonstrukcije pothodnika i kolosijeka u kolodvoru Koprivnica iz HŽ Infrastrukture obavještavaju putnike kako će se od nedjelje, 14. prosinca 2025. godine koristiti alternativni prijelaz te će privremena komunikacija putnika između 3. perona i kolodvorske zgrade te obratno biti organizirana na način prikazan na slikama.

Projekt modernizacije 42,6 kilometara pruge od Križevaca do državne granice jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na željezničkoj mreži Republike Hrvatske, vrijedan 350 milijuna eura sufinanciranih iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Po dovršetku projekta putnički vlakovi moći će prometovati brzinom do 160 km/h, čime će se znatno skratiti putovanje te povećati razina sigurnosti i pouzdanosti željezničkog prometa. Do sada je izvedeno oko 90 posto radova, a plan je cjelokupni projekt završiti do kraja 2026. godine.