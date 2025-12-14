Željezničko-cestovni prijelaz Koturica u Mučnoj Reki od sutra ponovno otvoren za promet

Redakcija portala 0

U sklopu projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici pruge Križevci – Koprivnica – državna granica, u ponedjeljak 15. prosinca u 18 sati u kolodvoru Mučna Reka ponovno će biti otvoren za promet cestovnih vozila željezničko-cestovni prijelaz (ŽCP) Koturica.

Tijekom nastavka rekonstrukcije pothodnika i kolosijeka u kolodvoru Koprivnica iz HŽ Infrastrukture obavještavaju putnike kako će se od nedjelje, 14. prosinca 2025. godine koristiti alternativni prijelaz te će privremena komunikacija putnika između 3. perona i kolodvorske zgrade te obratno biti organizirana na način prikazan na slikama.

Projekt modernizacije 42,6 kilometara pruge od Križevaca do državne granice jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata na željezničkoj mreži Republike Hrvatske, vrijedan 350 milijuna eura sufinanciranih iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF).

Po dovršetku projekta putnički vlakovi moći će prometovati brzinom do 160 km/h, čime će se znatno skratiti putovanje te povećati razina sigurnosti i pouzdanosti željezničkog prometa. Do sada je izvedeno oko 90 posto radova, a plan je cjelokupni projekt završiti do kraja 2026. godine.

Vezano
Kultura

[FOTO] Otvoren i održan prvi vikend Adventa u Križevcima

Vijesti

U petak privremena obustava isporuke vode u nekoliko ulica zbog radova

Društvo

U petak otvorenje Adventa u Križevcima

Gospodarstvo

Na ljeto puštanje u promet križevačke zaobilaznice

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno