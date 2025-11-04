Kasni gradnja brze ceste i pruge u Koprivničkoj-križevačkoj županiji

Kasni završetak radova na gradnji brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog, izvijestili su iz Hrvatskih cesta (HC), a iz HŽ Infrastrukture potvrdili su kašnjenje izgradnje i obnove pruge Mađarska granica – Križevci, što realizira turski Cengiz, a prenijela je HINA.

Tvrtka Kamgrad trebala je izgradnju 7,5 kilometra duge brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog završiti do veljače iduće godine no, prema novom planu svih radova zatražili su produljenje roka za četiri mjeseca. Plan im je odobren pa je rok za dovršetak gradnje pomaknut na lipanj 2026.

Glavni razlog za pomicanje roka dovršetka gradnje

Iz HC-a kažu da je glavni razlog za to izmjena glavnog projekta nadvožnjaka HŽ 2, odnosno jednog od dvaju stupišta objekta kojim se premošćuje novoizgrađena željeznička pruga. Za taj dio radova Hrvatske ceste kao investitor moraju ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole.

Nakon završetka radova zatražit će uporabnu dozvolu, tako da vozila neće početi prometovati novoizgrađenom cestom odmah nakon završetka radova nego nakon izdavanja uporabne dozvole.

Na upit što je s najavljenom brzom cestom od Kloštra Vojakovačkog prema Koprivnici, iz HC-a odgovaraju da je za tu dionicu izrađeno idejno rješenje i studija o utjecaju na okoliš te je izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš. Osim toga, izrađen je idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola.

U tijeku je priprema projektnog zadatka za ugovaranje izrade glavnih i izvedbenih projekata s ishođenjem građevinskih dozvola. Natječaj za taj posao bit će objavljen tijekom ovoga kvartala, najavili su iz HC-a.

Prije početka izgradnje prometnice treba riješiti glavne projekte, građevinske dozvole, i imovinsko – pravne odnose, provesti javnu nabavu za radove i nadzor te ostale aktivnosti u skladu sa zakonskom i tehničkom regulativom.

Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić kaže da je u vezi brze ceste od Kloštra Vojakovačkog do Koprivnice s predstavnicima HC-a održao “produktivan sastanak”, a javnost će o svemu biti obavještena 3. studenoga, kad na gradiište kod Križevaca dolazi predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.

Završetak pruge u drugoj polovici iduće godine

Također kasni izgradnja drugog i obnova postojećeg željezničkog kolosijeka te obnova i gradnja popratnih objekata uz prugu koja prolazi koprivničkim dijelom Podravine, priznaju u HŽ infrastrukturi, tako da projekt neće biti realiziran do kraja godine.

Investitor kaže da je od početa izgradnju te dionice pratio niz nepredviđenih okolnosti, kao što su pandemija covida, inflacija i veliki rast cijena građevinskog materijala i energenata. Navode i rat u Ukrajini, koji je uzrokovao poremećaje na tržištu materijala i njegovoj dopremi, te pojava klizišta na gradilištu, što je trebalo sanirati.

Promet se trenutno odvija na cijeloj dionici po novoizgrađenom kolosijeku. Do kraja godine dionica će biti povezana s oba kolosijeka, a završetak svih radova očekuje se u drugoj polovici iduće godine.

Na upit što je s dionicom Dugo Selo – Križevci, koja je trebala biti gotova do kraja ove ili početkom iduće godine, iz HŽ Infrastrukture odgovaraju da su radovi u tijeku, a završetak se također očekuje polovicom 2026. godine.(HINA\Index.hr)