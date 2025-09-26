Produljeni radovi na pruzi prema Koprivnici

Željezničko-cestovni prijelaz (ŽCP) „Đol“ u željezničkom kolodvoru Mučna Reka te dio ceste na Mažuranićevu trgu u Reki ostaju zatvoreni do 31. listopada 2025. Rok izvođenja radova produljio se na zahtjev izvođača, tvrtke Cengiz, zbog dodatnih radova na gornjem pružnom ustroju, polaganju i zaštiti podzemnih kabela, asfaltiranju ceste te izvedbi pješačkoga prijelaza preko pruge, obavještava HŽ Infrastruktura.

Ističu kako je potrebno poštivati privremeno uspostavljenu regulaciju cestovnoga prometa koja teče obilaznim pravcem: ŽCP „Đol“, Velika Mučna (D41) – ŽCP „Koturica“ – Sokolovac – Reka i obratno.

Prijelaz je zatvoren zbog njegove rekonstrukcije te zbog radova na izgradnji lijevoga kolosijeka na dionici Lepavina – Koprivnica, a u sklopu projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugoga kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica.

“Razumijemo nezadovoljstvo lokalnoga stanovništva zbog produljenja radova, na što HŽ Infrastruktura ne može utjecati niti ubrzati dinamiku izvođenja radova jer nju određuje izvođač, tvrtka Cengiz. Molimo građane za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne regulacije“, priopćila je HŽ Infrastruktura.