Rukometni velikani Červar, Kaleb i Šprem 5. veljače u Križevcima

Velika dvorana Hrvatskog doma u Križevcima bit će mjesto velikog predstavljanja knjige “Rukomet – Put do vrha i tajne uspjeha” autora Line Červara, našega najtrofejnijeg rukometnog trenera. Predstavljanje će se održati u četvrtak, 5. veljače 2026. s početkom u 18 sati.

Ovu bogato ilustriranu monografiju izdala je Školska knjiga prošle godine, u povodu dvadesete godišnjice osvajanja hrvatskoga svjetskog i olimpijskog zlata u rukometu, a predstavlja jedinstven spoj teorije i sportske prakse, prožet golemim iskustvom stečenim tijekom autorove pedesetogodišnje trenerske karijere.

Na predstavljanju će, uz autora Červara, sudjelovati dvojica svjetskih prvaka i olimpijskih pobjednika – Nikša Kaleb i Goran Šprem. Organizatori predstavljanja su Rukometni klub KTC Križevci, Školska knjiga i Pučko otvoreno učilište Križevci, a vodit će ga urednica knjige Melita Povalec.