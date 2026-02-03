U četvrtak promocija knjige Line Červara “Rukomet – Put do vrha i tajne uspjeha”

U Križevcima će se u četvrtak, 5. veljače 2026. godine, održati promocija knjige „Rukomet – Put do vrha i tajne uspjeha“ autora Line Červara. Događaj će se održati u Velikoj dvorani Hrvatskoga doma s početkom u 18 sati.

Promociju organiziraju Rukometni klub KTC Križevci u suradnji sa Školskom knjigom. Uz autora knjige Linu Červara, na predstavljanju će sudjelovati i istaknuti hrvatski rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem, obojica olimpijski pobjednici i svjetski prvaci.

Predstavljanje knjige vodit će urednica izdanja Melita Povalec. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju događaju.