Grand prix Marko Polo FIJET-a Tanji Baran za monografiju „Hrvatska vinska kultura“

Hrvatski ogranak Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca (FIJET) dodijelio je Tanji Baran Grand prix „Marko Polo“, glavnu godišnju nagradu za znanstveno-popularnu monografiju „Hrvatska vinska kultura“. Nagradu su autorici, inače urednici Radio Sljemena HRT-a i naslovnoj docentici na Odsjeku za komunikologiju Fakuteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, u ponedjeljak 15. prosinca 2025. u smaragdnoj dvorani hotela „Esplanade“ u Zagrebu uručili poznati turistički novinari i publicisti Tina Eterović Čubrilo i Željko Žutelija na svečanoj dodjeli godišnjih nagrada i priznanja „Marko Polo“ za medijska ostvarenja u 2025. godini. Dodjeli nagrade prisustvovao je i nakladnik knjige Željko Picig, direktor poduzeća Prigorski Media.

„Ova knjiga na jedinstven i sveobuhvatan način rasvjetljava bogatu vinsku tradiciju i baštinu Hrvatske te upućuje na razne mogućnosti primjene vinske kulture u turizmu. U monografiji doznajemo o tome kako Hrvati stoljećima žive uz vino i u vinogradima, o vinskim običajima, svecima, o vinskim klubovima, časopisima, regulama, o vinu u umjetnosti: književnosti, slikarstvu, kiparstvu, karikaturi, na fotografiji, u primijenjenoj umjetnosti, glazbi. Riječ o bogatoj identitetskoj, kulturološkoj knjizi, pravoj vinskoj enciklopediji, koju smo dugo čekali“, stoji u obrazloženju stručnoga ocjenjivačkog povjerenstva.

Grand prix „Marko Polo“ dodijeljen je i Croatia airlinesu te predsjednici FIJET- a Tini Eterović Čubrilo, a dodijeljeno je i više drugih nagrada i priznanja. Svečanosti su nazočili predstavnici Ministarstva turizma, Ministarstva kulture i medija, Hrvatske turističke zajednice, više lokalnih turističkih zajednica iz

raznih hrvatskih krajeva, te više turističkih novinara i istaknutih umjetnika iz Hrvatske i inozemstva.

Dodjelu su glazbeno obogatili operna pjevačica Marija Vidović, glazbenici MiroUngar i Mirko Švenda Žiga Međimurski uz korepeticiju Tonije Eterovića. Kroz program je vodio Branko Uvodić.