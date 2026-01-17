[FOTO] Restoranu „Gornjevinska klet“ nagrada „Srce tradicije“

Hrvatska turistička zajednica predstavila je u srijedu, 14. siječnja 2026. u zagrebačkom restoranu „Potkova“ vodič „Okusi hrvatske tradicije“ za 2026. godinu. Ujedno je održana i svečana dodjela nagrada „Srce tradicije“ za izvrsnost u kvaliteti, iskazano zadovoljstvo gostiju i sadržajnost ponude tradicijskih jela lokalne kuhinje.

Među 14 nagrada restoranima iz 12 županija i Grada Zagreba, koje su uručili direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić i predsjednik Savjeta projekta „Okusi hrvatske tradicije“ Marcel Medak, u Koprivničko-križevačku županiju stigla je nagrada za restoran „Gornjevinska klet“ i njegovog vlasnika Marka Kosanovića.

Spomenimo da je Gornjevinska klet od 2023. nositelj oznake standarda „Okusi hrvatske tradicije“. Na adresi Gornje Vine 142 nalazi se tradicijska kuća hrvatskog Prigorja s kraja 19. i početka 20.stoljeća prilagođena ugostiteljskim potrebama. Kapacitet restorana u interijeru je 70 osoba, a na terasi 100 osoba. Radno vrijeme je od utorka do četvrtka 12-21h, u petak i subotu 12-22h, u nedjelju 12-18h, a ponedjeljkom je zatvoren.