KLIK osvojio SozialMarie 2026 – međunarodnu nagradu za socijalnu inovaciju

KLIK energetska zadruga osvojila je SozialMarie nagradu za socijalnu inovaciju 2026., jednu od najznačajnijih europskih nagrada za društvene inovacije. Nagrada je dodijeljena 11. svibnja u Beču, a KLIK je prepoznat kao jedan od istaknutih primjera društvenih inovacija u području pravedne i uključive energetske tranzicije.

U konkurenciji 369 prijavljenih projekata iz više europskih zemalja, KLIK se najprije našao među 55 projekata uvrštenih u uži izbor, zatim među 30 projekata koje je međunarodni žiri nominirao za nagradu, a u konačnici je osvojio jednu od 15 dodijeljenih SozialMarie nagrada za socijalnu inovaciju.

Nakon European Sustainable Energy Awarda 2023. i Climate Star nagrade 2025., koju su Križevci osvojili za Energetsko-klimatski ured razvijen u suradnji s KLIK-om, SozialMarie 2026. dodatno potvrđuje europsku relevantnost KLIK-ova modela demokratske, uključive i zajednicom vođene energetske tranzicije.

Izazov na koji KLIK odgovara odnosi se na činjenicu da su u energetskoj tranziciji ranjiva kućanstva često ostavljena u pasivnoj ulozi ili potpuno isključena, dok se promjene uglavnom provode kroz institucije i tržišne mehanizme. Energetsko siromaštvo, klimatska ranjivost i složeni administrativni postupci dodatno produbljuju postojeće nejednakosti. Istodobno, lokalne zajednice često nemaju dovoljno kapaciteta za razvoj inovativnih energetskih projekata, iako su upravo one ključne za pravednu i uključivu tranziciju.

KLIK polazi od uvjerenja da je za uspješnu energetsku tranziciju potreban demokratski pristup u kojem građani preuzimaju aktivnu ulogu, vlasništvo nad znanjem i informacijama te sudjeluju u stvaranju i raspodjeli društvenih koristi koje tranzicija donosi.

Predstavnici žirija istaknuli su kako KLIK predstavlja snažan primjer demokratske energetske tranzicije vođene zajednicom. Posebno su prepoznali inovativan pristup kojim KLIK model one-stop-shopa premješta iz institucionalnog okvira u organizaciju zajednice, brišući granicu između pružatelja usluga i korisnika. Na taj način građani ne ostaju samo pasivni korisnici, već postaju suvlasnici, donositelji odluka i aktivni sudionici energetske tranzicije.

Žiri je naglasio i da KLIK svojim radom doprinosi uklanjanju strukturnih prepreka koje kućanstvima često otežavaju pristup čistoj energiji. U kontekstu pretežno centraliziranog upravljanja energetikom, KLIK nudi uvjerljiv i prenosiv model za pravednu, uključivu i klimatski otpornu budućnost.

Ova nagrada potvrđuje važnost lokalnih energetskih zajednica u stvaranju sustava u kojem građani imaju aktivnu ulogu u proizvodnji, korištenju i upravljanju obnovljivom energijom, ali i u oblikovanju šire društvene koristi energetske tranzicije.

Europa je već prepoznala aktivnosti KLIK-a kao primjer dobre prakse u provedbi demokratske, uključive i zajednicom vođene energetske tranzicije. Nadamo se da će taj primjer slijediti i lokalne te regionalne uprave u Hrvatskoj, kroz snažniju podršku građanskoj energiji, energetskim zajednicama i društvenim inovacijama koje stvaraju konkretnu korist za građane.