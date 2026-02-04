KLIK sudjelovao na ManagEnergy Masterclassu u Bruxellesu

Prošli tjedan su predstavnici energetske zadruge KLIK sudjelovali na ManagEnergy Masterclassu u Bruxellesu, posvećenom unaprjeđenju rada One-Stop-Shop (OSS) modela za energetsku obnovu i tranziciju. Masterclass je okupio 30 predstavnika OSS-ova i energetskih agencija iz cijele Europe i kombinirao je učenje kroz predavanja stručnjaka, primjere dobre prakse i grupne vježbe na primjeru stvarnih situacija i slučajeva, kao što je križevački ured za energetsku obnovu, koji vodi KLIK.

“Ovaj trodnevni masterclass uživo samo je jedan dio edukacijskog procesa kroz koji KLIK prolazi od početka siječnja do sredine veljače, s ciljem razvoja kvalitetnijeg i održivijeg poslovnog plana za OSS – kako bismo građanima i lokalnim zajednicama mogli pružiti još bolju podršku u energetskoj obnovi i ulaganjima u čistu energiju, te kako bismo lakše razvili nove usluge za građane i tvrtke.” – Poručuju iz KLIK-a, zaključivši kako su znanje, umrežavanje i razmjena iskustava na europskoj razini važni kako bi lakše razvijali jaka lokalna rješenja.

Program je organiziran u sklopu ManagEnergy inicijative Europske komisije, koja već više od 20 godina podržava lokalne i regionalne energetske agencije u ulozi pokretača energetske tranzicije, a KLIK je izabran za sudjelovanje na temelju dosadašnjeg iskustva i rezultata u radu s građanima.