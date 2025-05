Otvorena tri javna poziva za izgradnju sunčane elektrane ili energetsku obnovu kuća

Trenutno su otvorena čak tri javna poziva za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima, redom: Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za iskaz interesa za financiranje energetske obnove građanima u riziku od energetskog siromaštva, rok za prijavu do 31. svibnja; Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša namijenjen sufinanciranju ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama, rok za prijavu do 31. prosinca ili iskorištenja predviđenih sredstava; Javni poziv Grada Križevaca za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima – sunčane elektrane i toplinska izolacija tavana, rok za prijavu do 1. rujna.

Financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana iz ranjivih skupina

Križevački laboratorij inovacija za klimu (KLIK) stoji na raspolaganju građanima za ispunjavanje potrebne dokumentacije i slanje prijave na javne pozive. Za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana iz ranjivih skupina potrebno je pripremiti uporabnu ili građevinsku dozvolu, izračunati mjesečni dohodak na razini kućanstva te mjesečne troškove kućanstva, poput kredita i školovanja djece, kao i nove fotografije cijele kuće, sustava grijanja i svih dijelova kuće koje treba obnoviti.

Za iskaz interesa potrebno je popuniti i dostaviti upitnik, izjavu prijavitelja, fotodokumentaciju postojeće obiteljske kuće te dokaz da je kuća u skladu sa Zakonom o gradnji. Dokumenti su za preuzimanje dostupni na web stranici Fonda, a rok za dostavu dokumentacije je do kraja dana 31. svibnja, i to poštom, e-poštom ili u prijemni ured Fonda na adresi Radnička cesta 80, Zagreb, radnim danom 9-15h.

Sufinanciranje ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama

Na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša namijenjen sufinanciranju ugradnje sunčanih elektrana na obiteljskim kućama ili na postojećim pomoćnim građevinama koje se nalaze uz obiteljsku kuću mogu se prijaviti isključivo fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća, koji su u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon u njima imali prebivalište. Fond sufinancira najviše do 50% opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane.

Prijaviti se mogu elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja 2025. godine do kraja godine, odnosno do trenutka iskorištenja predviđenih sredstava. Opravdani su isključivo troškovi nastali i plaćeni od 1. siječnja 2025. godine. Ako je elektrana već puštena u pogon ili će se pustiti u pogon do otvorenja prijava, svakako je prijavu potrebno napravite odmah ili što prij, i to isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u informacijski sustav eFZOEU.

Poticanje energetske učinkovitosti za križevačka kućanstva

Putem trenutno otvorenog Javnog poziva Grada Križevaca za poticanje energetske učinkovitosti moguće je ostvariti poticaje za izradu glavnog projekta, ugradnju solara ili 100% financiranje toplinske izolacije tavana za energetski ranjiva kućanstva. Putem ovog poziva, građani Križevaca i pripadajućih naselja mogu dobiti 80% sufinanciranja izrade glavnog projekta, 50% ili 80% sufinanciranje ugradnje solarne elektrane, a građani koji spadaju u energetski ranjivu kategoriju mogu ostvariti 100% financiranje toplinske izolacije staklenom vunom.

Novost u odnosu na prošle godine je povećanje prihodovnog cenzusa prilikom za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, kojima Grad 100% financira toplinsku izolaciju tavana te u 80%-tnom iznosu sunčane elektrane. Takvo financiranje građani mogu ostvariti ako im mjesečni prihodi u 2024. godini nisu prelazili sljedeće pragove: za kućanstvo s jednim članom, prihod po članu ne smije prelaziti 750€ (u 2024.); za kućanstvo s dva člana, prihod po članu ne smije prelaziti 600€ (u 2024.); za kućanstvo s tri i više članova, prihod po članu ne smije prelaziti 500€ (u 2024.).