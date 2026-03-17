Sredstvima Grada Križevaca postavite solarnu elektranu na krov obiteljske kuće

Grad Križevci objavio je novi Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima. Građani mogu iskoristiti sredstva za izradu projektne dokumentacije koja je potrebna za izgradnju solarne elektrane i sredstva za samu izgradnju solarne elektrane na krovu obiteljske kuće.

Prednost ovim pozivom daje se građanima s nižim primanjima koji mogu ostvariti sufinanciranje od 80 posto opravdanog troška opreme i izgradnje solarne elektrane odnosno do najviše 4.000,00 eura po prijavi za kućanstva dok ostali građani mogu ostvariti sufinanciranje od 50 posto opravdanog troška opreme i izgradnje sunčane elektrane do najviše 2.500,00 eura po prijavi. Nadalje, svi građani mogu ostvariti sufinanciranje projektne dokumentacije od 80 posto opravdanog troška odnosno do najviše 500,00 eura po prijavi.

Više detalja oko svih uvjeta poziva i načina prijave mogu se dobiti putem e-maila ivana.dubravec@krizevci.hr, na broj telefona 048/628-922, u Energetsko-klimatskom uredu i OVDJE. Javni poziv otvoren je do 1. rujna 2026. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Cilj ovog Poziva je povećanje obnovljivih izvora energije u postojećoj potrošnji električne energije u kućanstvima na području grada Križevaca, povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Križevaca, smanjenje potrošnje energije i smanjenje emisija stakleničkog plina CO2, a sve u skladu sa Europskim zelenim planom za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine. Javni poziv za financiranje toplinske izolacije tavana stambenog prostora objavit će se naknadno kao zaseban Javni poziv.