Vikend u Kinu Križevci: pogledajte raspored projekcija

SVADBA (12), komedija

Od redatelja i scenarista Igora Šeregija, čiji je ZG80 bio veliki hit u kinima, stiže SVADBA – domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava u novije vrijeme – Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Anđelka Stević Žugić, Dejan Aćimović, Srđan Žika Todorović, Linda Begonja… i mnogi drugi! Miljenko, uspješan i utjecajan hrvatski poduzetnik, na dan svoga pedesetog rođendana suočava se s brutalnom istinom – na sjednici nadzornog odbora doznaje da se njegovo poslovno carstvo nalazi na rubu sloma. Dok pokušava sačuvati pribranost, u njegov ured ulazi obitelj s tortom, osmijesima i pjesmom – nesvjesni da se svijet oko njega upravo urušava. U trenutku lažne vedrine zazvoni telefon. Na liniji je njegova kći Ana, studentica u Londonu. Čestita mu rođendan, radosno objavljuje zaruke – i zatim, gotovo slučajno, priznaje da je trudna. Otac djeteta je sin srpskog premijera. Šok se širi obitelji poput valova: baka se razboli, Miljenko tone dublje u očaj, a njegov hladnokrvni poslovni savjetnik Budimir u toj tragediji prepoznaje rijetku priliku – da spasi kompaniju, makar i po cijenu svega ostalog.

Trajanje: 1h 35min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 06. 2. 2026. – 20:00 sati, NEDJELJA 08. 2. 2026. – 20:00 sati

ZOOTROPOLA 2 / Zootopia 2 – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

ZOOTROPOLA 2 – VRATILl SU SE ZEČICA IVA I LISAC NIKOLA! ?? Walt Disney Animation Studios predstavlja dugo očekivani nastavak Oscarom nagrađenoga filma iz 2016. Pripremite se za još bržu, luđu i zabavniju utrku kroz grad u kojem je sve moguće! Nakon što tajanstveni Gary De’Snake sleti u Zootropolu i okrene sve naglavačke, odvažna policijska novakinja Iva i njezin šarmantni partner Nikola moraju krenuti u akciju, prerušiti se i istražiti najskrivenije četvrti grada – od vlažnih močvara do vrelih pustinjskih dina. Utrka s vremenom, neočekivani saveznici i humor od kojeg će cijela dvorana brujati – ZOOTROPOLA 2 širi svoj svijet i podiže uloge: prijateljstvo će se naći na kušnji, a svaki korak otkriva novu tajnu.

Trajanje: 1h 48min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 07.02. 2026. – 17:00 sati, NEDJELJA 08. 02. 2026. – 17:00 sati

POZIV U POMOĆ / Send Help (15), horor

Od vizionarskog redatelja Sama Raimija (Spider-Man, Evil Dead) dolazi mračno duhoviti psihološki triler s Rachel McAdams i Dylanom O’Brienom u glavnim ulogama. Kad se dvoje kolega nakon avionske nesreće nađu zarobljeni na pustom otoku, prisiljeni su ostaviti prošle sukobe iza sebe i udružiti snage kako bi preživjeli. No, ono što počinje kao borba protiv prirode ubrzo se pretvara u mračnu, duhovitu i napetu borbu volje i razuma – u kojoj nije sigurno tko će prvi izgubiti kontrolu.

Trajanje: 1h 53min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 07.02. 2026. – 20:00 sati