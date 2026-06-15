U subotu je svečano otvoreno 9. Robin ljetno kino. Otvorenju se pridružio i gradonačelnik, koji je zajedno s djecom obilježio početak još jednog izdanja omiljene ljetne manifestacije. Posjetitelji su uživali u veseloj atmosferi i atraktivnim plesnim nastupima Plesnog studija Mali i veliki pod vodstvom Lahorke Lojen.

Gradonačelnik Tomislav Katanović je naglasio kako Robin ljetno kino već devet godina obogaćuje društveni i kulturni život Križevaca te predstavlja jedno od omiljenih ljetnih događanja za djecu i obitelji. Istaknuo je kako ga posebno veseli što manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja i zahvalio svim organizatorima, sponzorima i volonterima koji svojim angažmanom doprinose njezinu uspjehu.

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Željka Šunjić zahvalila je svima koji su sudjelovali u organizaciji događanja, a posebno djelatnicima ustanove. Dodala je kako joj je ovo posebno sretan dan jer je vrijeme prekrasno.

Robin Šatvar, predstavnik Robin marketa, glavnog sponzora manifestacije, izrazio je zadovoljstvo događanjem koje okuplja djecu, roditelje, mlade i starije te spaja igru, druženje i zajedništvo. Rekao je kako mu je srce puno kada vidi toliki broj posjetitelja te poželio da manifestacija iz godine u godinu bude sve uspješnija i bolja.

Otvorenju 9. Robin ljetnog kina, uz gradonačelnika, nazočio je i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, pruživši podršku ovoj popularnoj ljetnoj manifestaciji koja okuplja brojne građane svih generacija.

Robin ljetno kino na Nemčiću organizira Pučko otvoreno učilište Križevci uz glavnog sponzora Robin markete, tehničku podršku Udruge K.V.A.R.K. te generalno pokroviteljstvo Grada Križevaca.

Raspored događanja:

Nedjelja, 21. 6.

18:00 – Početak programa

21:00 – Škola čarobnih životinja 3

Subota, 27. 6.

18:00 – Početak programa

21:00 – Veliki prasak (The Day Earth Blew Up)

Subota, 4. 7.

18:00 – Početak programa

21:00 – Gabina kuća lutaka

Subota, 11. 7.