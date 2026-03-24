Saznajte kako do subvencije za sunčanu elektranu – radionica KLIK-a

S ciljem informiranja građana o mogućnostima prijave na javne pozive Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije za subvencioniranje sunčanih elektrana, energetska zadruga KLIK organizira radionicu u Energetsko-klimatskom uredu.

Građani će tom prilikom moći saznati važne detalje o raspisanim javnim pozivima, kao i dobiti odgovore na pitanja vezana uz ulaganja u sunčane elektrane. KLIK ovakvim aktivnostima nastoji približiti temu građanima i potaknuti njihovo uključivanje u energetsku tranziciju.

„Ako u 2026. godini planirate graditi sunčanu elektranu i prijaviti se za subvenciju, dođite na radionicu u petak, 27. ožujka u 17 sati u KLIK“, poručuju organizatori.