KPC poziva na radionicu: Kako (p)ostati sretan

Martin Topljak (Foto: KPC)

Križevački poduzetnički centar u sklopu programa Mjesec ženskog poduzetništva poziva na radionicu Happiness coaching – Kako (p)ostati sretan. Voditeljica radionice bit će Astrid König, happiness i business trenerica, medijatorica koja vjeruje kako je sreća stvar izbora – sreća se ne čeka, nego živi svaki dan.

Sudionici će kroz tople, kreativne i interaktivne trenutke istražiti što za njih znači sreća, kako se nositi sa svakodnevnim izazovima s više lakoće, kako graditi otpornost bez da izgubimo sebe te kako male, svakodnevne navike mogu donijeti veliku promjenu.

Radionica će se održati u KPC-u u utorak, 24. ožujka s početkom u 18 sati, predviđeno trajanje je dva sata. Sudjelovanje na radionici je potpuno besplatno, a važno je prijaviti se na mail adresu: prijave@kpc.hr.

Vezano
Vijesti

Sredstvima Grada Križevaca postavite solarnu elektranu na krov obiteljske kuće

Gospodarstvo

Evo koje trgovine rade danas u Križevcima

Vijesti

U utorak u KPC-u radionica “Fraktalno crtanje: Kreativnost kao opuštanje”…

Vijesti

Dovršen projekt uređenja sportske infrastrukture na Gradskom stadionu vrijedan gotovo…

