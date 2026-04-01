Sutra radionica KLIK-a o javnim pozivima za subvencije sunčanih elektrana – obavezna registracija

Križevački laboratorij inovacija za klimu (KLIK) sutra u novom uredu – Strossmayerov trg 26 (između kafića i cvjećarnice u centru, bivši Solar shop) organizira besplatnu radionicu na kojoj će predstaviti otvorene javne pozive za sufinanciranje sunčanih elektrana koje su izgrađene ili će se tek izgraditi u 2026. godini.

Radionica će se održati s početkom u 17 sati, a za sudjelovanje je obavezno registrirati se zbog ograničenog prostornog kapaciteta:

Porukom na 097/6376-409 E-mail na kontakt@zadruga-klik.hr Porukom u Facebook inbox (https://www.facebook.com/klikenergycooperative).

Ako u 2026. godini gradite sunčanu elektranu i planirate se prijaviti za subvenciju – dođite na radionicu u 2. 4. u 17 sati. Predstavit ćemo dva otvorena javna poziva: Poziv Koprivničko-križevačke županije (otvoren za sve stanovnike Županije), Poziv Grada Križevaca (otvoren za stanovnike Grada i Općine Križevci). – Poručuju organizatori iz energetske zadruge KLIK.

Grad Križevci otvorio je prijave za subvenciju sunčanih elektrana izgrađenih u 2026. godini! KLIK vam pomaže prikupiti dokumentaciju i napraviti prijavu. Detalje javnog poziva pronađite ovdje. Koprivničko-križevačka županija također je objavila javni poziv za sufinanciranje solarnih elektrana na obiteljskim kućama koje su ugrađene i puštene u pogon od 2. siječnja 2026. pa do kraja godine. Važno je samo da se prijava napravi do roka: 15. 4. 2026. Javni poziv namijenjen je svim građanima Koprivničko-križevačke županije. Sve informacije o natječaju možete pronaći ovdje.