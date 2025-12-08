Dolazak Djeda Božićnjaka i Bake Mraz u Zlatnu Dolinu, 14. 12. 2025.

Za najmlađe i obitelji pripremljen je poseban, čaroban dan – 14. prosinca 2025. u Zlatnu Dolinu stižu Djed Božićnjak i Baka Mraz, a s njima će se posjetitelji moći fotografirati po cijeni od 10,00 eura. Uz fotografiranje s Djedom, sudionike očekuju mali blagdanski poklončići.

Osim toga, djeca se mogu prijaviti na Božićnu radionicu izrade božićnih kugli koja stoji 20,00 eura po djetetu, a u cijenu je uključen sav materijal.

Pripremili smo poseban kutak za najmlađe, gdje djeca mogu napisati i poslati svoje najtoplije želje Djedu Božićnjaku. Ovo je savršena prilika da mališani razviju kreativnost i stvore uspomene za cijeli život. – Poručuju organizatori iz OPG-a Zlatna Dolina.

Iz Zlatne Doline pozivaju svu djecu na čarobno druženje s Djedom i Bakom Mraz te sudjelovanje u zabavnim radionicama izrade božićnih ukrasa! Prijave je potrebno poslati na mail adresu: opgzd7@gmail.com, a važna napomena je kako je broj mjesta ograničen.

Dođite, stvarajmo božićnu čaroliju zajedno!