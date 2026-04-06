[FOTO] Razmijenili instrumente i zajednički muzicirali

KRIŽEVAČKA TAMBURA KAO SREDIŠNJA SPONA KULTURNE DIPLOMACIJE IZMEĐU HRVATSKE I KINE

U subotu, 4. travnja 2026. Gradski tamburaški orkestar Križevci, u sklopu svoje dvotjedne turneje po Kini, ugošćen je na glazbenoj radionici u obrazovnoj ustanovi Bejing Fengtai Children’s Palace, koja pruža programe izvanškolskih glazbenih aktivnosti te njeguju glazbu kineskih folklornih instrumenata. Riječ je o sustavu razvijenom u većim urbanim središtima Kine, koji učenicima nudi niz aktivnosti, ovisno o specijalizaciji, iz područja sporta, glazbe, plesa, matematike i astronomije.

– Ostali smo impresionirani opremljenošću ustanove najnovijim tehnologijama, uređenošću prostora prilagođenog djeci, ali i instrumentarijem ustanove. Na ulazu smo primijetili i niz međunarodnih nagrada te shvatili kako je njihov simfonijski orkestar “Little star” osvojio srebrnu, a istoimeni folklorni orkestar zlatnu plaketu u bečkom Musikvereinu iste godine kad i naš orkestar, informirao nas je producent orkestra i potpredsjednik udruge Josip Berend, navevši da su ubrzo prepoznali lice direktora ustanove koji ih je došao pozdraviti.

Križevčani su najprije održali kratku probu s nastavnicima ustanove koji su im se pridružili u izvedbi hrvatskim folklorom inspirirane skladbe Siniše Leopolda “Lipo ti je kad se kuruz sije”, kako bi uskladili dionice, nakon čega je održan službeni dio radionice. Na probi su članovi orkestra također zamijenili instrumente s kineskim nastavnicama kako bi isprobali svirati na srodnim i Križevčanima nepoznatim trzalačkim instrumentima naziva Zhong Ruan, Da Ruan i Pipa, a berdašima se pridružio kontrabasist.

Radionica je bila javna, održana kao neformalni koncert u ispunjenoj dvorani ustanove. Na početku je križevačkom orkestru uručena plaketa za uspostavljanje trajne veze kulturne razmjene između Kine i Hrvatske te su se razmijenili pokloni. Zatim je kineski folklorni orkestar, koji se sastoji od nekoliko različitih žičanih trzalačkih instrumenata, instrumenata sličnih citri i cimbalu, sekcije klasičnih violončela i kontrabasa, te niza raznih neklasičnih udaraljki, izveo dvije skladbe inspirirane kineskim folklorom, dok se križevački orkestar predstavio skraćenim koncertnim repertoarom.

– Na licima publike moglo se vidjeti oduševljenje tamburom, repertoarom i izvedbom te su vrlo zainteresirano pratili cijeli program. Program je bio interaktivan jer je dirigent Kudeljnjak predstavio svaku vrstu tambure kao i istaknute vođe sekcija koji su u nekoliko tonova prezentirali svoju tamburu. Također, dirigent je predstavio i ukratko opisao svaku izvedenu skladbu kako bi publika bolje razumjela programski sadržaj, istaknuo je Berend.

Na posljednjoj točki radionice križevačkom orkestru pridružile su se kineske nastavnice koje su nevjerojatnom lakoćom i spretnošću s orkestrom odsvirale vrlo zahtjevnu skladbu. Svi izvođači su se jako sprijateljili kao što to glazba uvijek i potakne.

Nakon kratke pauze slijedio je drugi dio radionice otvorene za javnost gdje je orkestar izveo drugi dio svog koncertnog repertoara uz vođenje publike. Na kraju koncerta, publika je postavljala pitanja vezana za tamburu, njezin oblik i akustiku, tehniku sviranja i povijest instrumenta. Kao posebnu zanimljivost križevački pedagozi iz orkestra navode kako su djeca osnovnoškolskog uzrasta vrlo hrabro i konkretno postavljala pitanja s velikim interesom.

– Osjećali smo se zaista počašćeno i drago nam je da smo imali priliku i kroz ovakav vid suradnje predstaviti tamburu i pobuditi interes za hrvatsku kulturu. Primio sam i informacije kako će kineski orkestri sljedeće godine nastupati diljem Hrvatske i već su u dogovorima s Hrvatskim glazbenim zavodom, Muzičkom akademijom u Zagrebu i HNK Zagreb u cilju obilježavanja 35. obljetnice diplomatskih odnosa Kine i Hrvatske, a mi smo ih svakako pozvali da suradnju nastavimo u Križevcima na MGF Sonus što je promotorica našeg orkestra Tianna Tian rado prihvatila, zaključio je producent Berend, istaknuvši još jednom ponos što je upravo Gradski tamburaški orkestar Križevci postao središnja spona kulturne diplomacije ovih dviju zemalja.