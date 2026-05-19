Slovenski tamburaški orkestar Dobréč s Igorom Kudeljnjakom zlatni u Osijeku

Prošli je vikend u Kulturnom centru Osijek u u organizaciji Hrvatskog tamburaškog saveza u Osijeku održan tradicionalni, 49. Međunarodni festival umjetničke tamburaške glazbe, koji desetljećima okuplja najbolje tamburaške orkestre i ansamble iz Hrvatske i šire regije. Na festivalskoj pozornici nastupili su orkestri i ansambli iz Hrvatske i Slovenije, pod vodstvom istaknutih dirigenata, potvrđujući kontinuitet i umjetnički rast tamburaške scene.

Među njima je bio i Tamburaški orkestar KUD-a Dobréč iz Dragatuša u Sloveniji s dirigentom Igorom Kudeljnjakom, koji je u natjecateljskom dijelu u kategoriji starijih orkestara osvojio visokih 97,75 bodova, čime je zaslužio Zlatnu plaketu „Tambura Paje Kolarića – s velikom pohvalom“ orkestru s najviše osvojenih bodova u kategoriji tamburaških orkestara.

Uz to, maestru Kudeljnjaku je kao najuspješnijem dirigentu pripala plaketa „Zlatna dirigentska palica 49. MFUTG-a“. Igor Kudeljnjak ovaj tamburaški orkestar iz slovenske Općine Črnomelj umjetnički vodi od siječnja 2024. godine, a u Osijeku su praizveli i skladbu „Tragična Uvertira“ višestruko nagrađivanog osječkog skladatelja Matka Brekala. Izvedbe orkestara i ansambala ocjenjivalo je stručno povjerenstvo u sastavu: Siniša Leopold, Gregor Zagorc, Jovan Travica i Franjo Batorek.

U okviru festivala predstavljeno je i glazbeno izdanje – zlatni LP „Koncertantna tamburaška glazba“ istaknutog hrvatskog skladatelja, dirigenta i producenta Zdravka Šljivca. Album je realiziran u suradnji s Gradskim tamburaškim orkestrom Križevci, uz sudjelovanje niza istaknutih solista: Martin Durbek (basprim), Abdul Aziz Hussein (klarinet), Magdalena Bačanek (sopran), Ivan Koprić (basprim), Danijela Pintarić (sopran), Natko Kudeljnjak (vibrafon), Andrija Kovačević (saksofon) i Filip Filipović (tenor). Dirigent orkestra je Igor Kudeljnjak. Likovno oblikovanje albuma potpisuje Ana Luketin Fahrenwald.

Festival je i ove godine donio spoj tradicije i suvremenog glazbenog izraza, a publika je tijekom tri festivalska dana imala priliku uživati u bogatom natjecateljskom i revijalnom programu te raznovrsnom repertoaru – od tamburaških klasika do filmske glazbe i suvremenih obrada – kao i u praizvedbama novih skladbi pisanih upravo za tamburaške orkestre. Ulaz na sve festivalske večeri bio je slobodan, a brojna publika još je jednom potvrdila kako tamburaška glazba i dalje ima posebno mjesto u kulturnom životu Osijeka i Hrvatske.