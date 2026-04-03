[FOTO] Gradski tamburaški orkestar oduševio u pekinškoj Koncertnoj dvorani Zabranjenog grada

Koncertna dvorana Zabranjenog grada u Pekingu ugostila je sinoć Gradski tamburaški orkestar Križevci, koji je, pod ravnanjem Igora Kudeljnjaka, cjelovečernjim koncertom kinesku publiku upoznao s bogatim repertoarom umjetničke glazbe skladane za tamburaški orkestar, obradama poznatih klasičnih uspješnica, djelima filmske glazbe te tradicijskim djelima aranžiranim za tamburaški orkestar. Koncertu je prisustvovao i veleposlanik Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini NJ. E. mr. sc. Dario Mihelin.

– Dvorana je akustički izvrsna, svaki ton orkestra se čuo na svakom mjestu u publici, a zvuk tambure se odlično prilagodio akustici. Orkestar je svirao sjajno i pokazao se u najboljem svijetlu na oduševljenje publike i organizatora, dojavio je za Križevci.info producent orkestra i potpredsjednik udruge Josip Berend. U izvedbama su se istaknuli solisti Lovro Baričević na udaraljkama i Danijel Tomašević na bisernici.

Za bis je orkestar, sa lokalnim ženskim pjevačkim zborom “Music is love”, izveo dvije kineske pjesme i hrvatsku skladbu Siniše Leopolda “Lipo ti je kad se kuruz sije”, na oduševljenje orkestra i publike te hrvatskog veleposlanika s delegacijom. Na hrvatskoj skladbi dirigent Kudeljnjak prepustio je dirigentski štapić voditeljici zbora. Kineski ženski zbor je izvrsno naučio hrvatski tekst i izgovor. Između orkestra i zbora stvorilo se prijateljstvo i povezali su se kako bi ostvarili suradnje i u budućnosti.

Ovo je bio drugi nastup križevačkog tamburaškog orkestra u Pekingu. Prvi, manji koncert održan je dan ranije na prijemu u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini. U Međunarodnom konferencijskom i izložbenom centru u Pekingu okupili su se zaposlenici hrvatskog veleposlanstva, veleposlanici Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Cipra, kao i brojni kineski visoki dužnosnici, poduzetnici i kulturni promotori.

Podršku međunarodnoj turneji Križevčana dala je i prodekanica za međunarodnu suradnju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, Renata Penezić, koja se obratila video porukom. Slijede još dva cjelovečernja koncerta, 3. travnja u Tianjinu te 8. travnja u Šangaju.

– Gradski tamburaški orkestar Križevci ovim je nastupima istaknuo svoju važnu ulogu u promicanju kulturne diplomacije i vrhunske umjetnosti, šireći zvuk tambure diljem svijeta, zaključio je Josip Berend.