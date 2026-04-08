KORAK poziva na radionicu “Kako moja usluga ili proizvod mogu postati dio turističke ponude”

Imate li vrhunski domaći proizvod, pružate li jedinstvenu uslugu ili iznajmljujete smještaj, a pitate se kako privući više gostiju i zadržati ih duže? Odgovor leži u povezivanju i kreativnom pakiranju ponude.

U Križevcima se, u sklopu EU projekta RARE (Remote Areas Revitalization through digital Engagement), organizira besplatna i iznimno praktična radionica pod nazivom: “Kako moja usluga ili proizvod mogu postati dio turističke ponude“.

Cilj susreta je osnažiti lokalne poduzetnike, obrtnike i vlasnike OPG-ova da postanu dio šireg „mozaika destinacije“. Kroz inovativni koncept arhitekture doživljaja, naučit ćete kako vaš rad pretvoriti u paket koji turisti žele kupiti.

Više sadržaja = duži boravak: Saznajte kako dodatna ponuda podiže vrijednost vašeg smještaja.

Umrežavanje: Povežite se s drugim dionicima u turizmu Prigorja.

Testiranje u praksi: Sudionici će imati priliku postati dio priče koja će se testirati već ovog ljeta!

Ova radionica nije samo teorija. Već u lipnju (od 1. 6. do 30. 6.), u Prigorje stižu tri digitalna nomada. Oni će mjesec dana boraviti u našem kraju, testirati lokalnu ponudu i predstavljati je široj, globalnoj publici putem digitalnih kanala. Ovo je savršena prilika da upravo vaš proizvod završi na mapi svjetskih putnika.

Radionica će se održati u četvrtak, 9. travnja s početkom u 17 sati u prostoru Križevačkog poduzetničkog centra (ulica Franje Tuđmana 20, Križevci), uključuje 2 sata kreativnog rada, a sudjelovanje je potpuno besplatno uz obaveznu prijavu na poveznici: https://forms.gle/qThkNJYJJRKuRZ5H6 (prijava je obavezna). “Postanite dio turističke priče Prigorja i pretvorite svoj trud u doživljaj koji se pamti!“, poručuju organizatori iz udruge KORAK.