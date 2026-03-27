Sutra na veliku akciju sadnje drveća i biljaka u Kolarec

U sklopu volonterskog projekta “Igralište koje raste”, ove će se subote, 28. ožujka 2026., održati velika proljetna akcija sadnje drveća i biljaka koja ima za cilj oplemeniti prostor za igru i boravak djece. Organizatori iz Udruge KORAK pozivaju sve male i velike sugrađane, ljubitelje prirode i sve ljude dobre volje da im se pridruže u ovoj hvalevrijednoj inicijativi. Akcija započinje u 9:00 sati, a održat će se kod područne škole Kolarec (Kolarec 85, Gornja Rijeka).

Cilj ove inicijative je dugoročno unaprijediti okoliš u kojem djeca borave i odrastaju. Sadnjom drveća osigurat će se prirodan hlad tijekom toplijih mjeseci, dok će voćke i grmlje s vremenom donositi plodove i dodatno obogatiti prostor. Time se stvara ugodno, zdravo i bioraznoliko okruženje koje potiče igru, učenje i boravak na otvorenom. Poseban doprinos ovoj akciji dao je Rasadnik Milić, koji je donirao čak 48 sadnica, prepoznavši važnost ulaganja u zelene površine i kvalitetniji prostor za najmlađe članove zajednice.

Organizatori ističu kako za sudjelovanje nije potrebno prethodno vrtlarsko iskustvo – dovoljni su dobra volja i želja za doprinosom. Sudionicima se preporučuje da ponesu udobnu radnu odjeću i obuću, a oni koji imaju vlastite vrtlarske rukavice ili alat poput lopatice i motike mogu ih slobodno donijeti, iako će dio opreme biti osiguran na lokaciji. Ova akcija predstavlja priliku za zajedničko druženje, učenje i stvaranje ljepšeg i zelenijeg okruženja za buduće generacije. Potrebno je samo skupiti dobru volju i toplo se obući, akcija se ne odgađa osim u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta.

Organizatori će za volontere osigurati hranu i osvježenje te odličnu radnu atmosferu. Projekt “Igralište koje raste” se provodi u partnerstvu udruge KORAK s Osnovnom školom Sidonije Rubido Erdődy Gornja Rijeka i Općinom Gornja Rijeka te je sufinanciran donacijom Zaklade Adris.

Za sve dodatne informacije, slobodno kontaktirajte udrugu KORAK – predsjednica Ivana Šatrak, telefon: 0958040278, e-mail: korak@ukorak.hr. Facebook događaj: https://fb.me/e/8oRvtXM4j.