Križevčanin u jednoj od najljepših ljetnih priča – RokOtoku

Kad je prije dvije godine novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish pokrenuo projekt RokOtok, zamišljen kao plivačko-edukacijski maraton vezan uz more i otoke, nije mogao znati da će se u njega uključiti i kontinentalac iz Križevaca, rodnog mjesta njegovog oca – Igor Kuzmić. Njih dvojica se nisu poznavali, no obojica su geocacheri i to ih je spojilo.

“Čovjek zvan Arizona Smith zvao je Sovu i Grgu i osmislili smo ideju “17 geocacheva za 17 otoka”. Ja sam se uglavnom izvukao od radova, a sve je na sebe preuzeo Kuzma, lik kojeg ne znam, ali koji je uz pomoć Stjepana Benkovića i Geocaching Croatije napravio nešto prekrasno“, napisao je Ribafish.

Geocachevi su kutijice sakrivene po cijelom svijetu, u njima je bilježnica ili papirić na koji se upisuju oni koji su uspjeli riješiti zagonetku – nešto izračunali ili pronašli podatak o lokalnim legendama – i pomoću GPS uređaja, recimo mobitela, otkrili koordinate na kojima se kutijica nalazi. Među geocacherima ima klinaca i odraslih, a povezuje ih ljubav prema prirodi, kretanju i avanturi. Kuzma je dosad pronašao1270 cacheva, a sakrio ih je 235 i stalno smišlja nova mjesta i nove priče. Njegove kutijice su zanimljive i originalne, izrađuje ih i smišlja sa sinom Petrom. Geocachevi koje je izradio za RokOtok su od prirodnih materijala, u njima nema plastike, a svaki ima neku ekološku poruku.

“Ideja je da ne proizvodimo smeće i da druge potaknemo na brigu o okolišu. Zato sam ih napravio od letvica, a užetom će se objesiti na neku granu. Onaj koji pronađe geocache trebat će otkriti kako se otvara, nije komplicirano, no malo se treba potruditi“, otkrio nam je Kuzma koji je tih 17 geocacheva izradio u rekordnom roku. Ribafish će ih postaviti na svakom od 17 otoka do kojeg će ovog ljeta doplivati, no kutijice treba i održavati.

“Treba provjeravati jesu li na svojim mjestima, ima li u njima bilježnice i slobodnog mjesta za upisati se. Ideja je da Ribafish na svakom otoku pronađe nekog klinca koji će brinuti o otočkom geocacheu“, objasnio je Kuzmić.

RokOtok je projekt nastao u spomen na Domagojevog sina Roka koji je sa svojim ocem isplanirao obići sve hrvatske naseljene otoke, ali je avantura naglo prekinuta u njegovoj trinaestoj godini, kada je Rok preminuo. Njegov otac je odlučio ispuniti obećanje svom sinu, plivati od otoka do otoka, nastaviti priču i u nju uključiti drugu djecu i roditelje kako bi zajedno ostvarili njihov nikad završen životni projekt. Rok i Domagoj zajedno su skupili preko 300 kutijica po cijeloj zemlji, igrali se, putovali i družili, zato je RokOtok ove godine posvećen baš tim danima istraživanja i veselja. Kuzma se pak i bez nagovaranja pridružio ovoj priči.

“Veliko zadovoljstvo je bilo sudjelovati u ovako hvalevrijednom projektu, a ponajviše zbog priče – jedne jako tužne i jednom tati nezamislive, a s druge strane jako vesele koja će razvući osmjehe na mnoga dječja lica“, poručio je naš križevački geocacher Igor Kuzmić.