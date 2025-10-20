Predstavnici KLIK-a i DOOR-a na EU Peers Summitu u Bruxellesu

U glavnom gradu Belgije održan je EU Peers Summit 2025 (14. – 15. listopada 2025.), središnje okupljanje stručnjaka, organizacija i javnih tijela koji rade na razvoju i provedbi One-Stop-Shop (OSS) modela za podršku energetskim obnovama zgrada diljem Europske unije. Događaj je okupio predstavnike iz brojnih europskih zemalja, među kojima su i DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Anamari Majdandžić) te KLIK – Križevački laboratorij inovacija za klimu (Martina Nemčić i Hrvoje Seleš). Događaj, koji se održao kroz dva dana u tri dijela, organizirala je Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), uz podršku EU PEERS mreže. Cilj je bio razmjena iskustava i praksi između organizacija koje razvijaju i provode modele podrške građanima u procesu energetske obnove i prelaska na održivu energiju.

Program je započeo u utorak, 14. listopada, s radionicama za praktičare (Practitioners’ Workshop). Nakon dobrodošlice i uvodnog govora predstavnika CINEA-e, sudionici su se uključili u interaktivnu igru “OSS Bingo: Find someone who…”, zamišljenu kao dinamičan način za međusobno upoznavanje i razmjenu iskustava među organizacijama. U popodnevnom dijelu programa održana je radionica pod nazivom “The devil lies in the details”, usmjerena na konkretne izazove u implementaciji One-Stop-Shop modela u različitim zemljama EU-a. Dan je zaključen opuštenim druženjem koje je dodatno potaknulo razmjenu ideja i stvaranje novih partnerstava.

U srijedu, 15. listopada, predstavnici KLIK-a i DOOR-a su sudjelovali u sesiji “Deep dive into Belgian One-Stop Shops”, belgijski domaćini – organizacije SP Wallonia, Homegrade (Bruxelles) i VEKA (Flandrija) – predstavili su svoje modele OSS-a te aktualne izazove s kojima se suočavaju.

U okviru “World Café” formata, sudionici su se rotirali između tri tematska stola, svaka vođena od strane jedne belgijske organizacije. Raspravljalo se o nizu pitanja: kako regionalne vlasti mogu surađivati s privatnim sektorom u razvoju tržišta energetske obnove, te na koji način očuvati neovisnost OSS-a u situacijama djelomičnog financiranja iz privatnih izvora te razmatranje uvođenje naplate određenih usluga. Sudionici su dijelili primjere iz svojih zemalja, uspoređivali pristupe te nudili ideje za održivije financiranje i učinkovitije dosezanje krajnjih korisnika.

Dan je zaključen završnim događanjem koji je bio otvoren i za javnost – pod naslovom “How cities and regions are benefitting from One-Stop Shops”. Uz završne prezentacije i umrežavanje, sudionici su se složili da su One-Stop-Shop modeli ključni za ubrzavanje energetske tranzicije, posebno na lokalnoj razini, gdje građani trebaju konkretnu podršku i informacije.

Hrvatsko iskustvo u europskom kontekstu – LIFE crOss renoHome projekt: sudjelovanje organizacija DOOR i KLIK na EU Peers Summitu još jednom potvrđuje aktivnu ulogu hrvatskih dionika u europskoj mreži koja potiče pravednu, uključivu i učinkovitu energetsku tranziciju. Projekt crOss renoHome – Croatian One Stop Shop for Integrated Home Renovation usmjeren je na razvoj i implementaciju integriranog modela obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada putem sustava „One Stop Shop“ (OSS) – gdje je KLIK nositelj OSS-a u Gradu Križevcima , a DOOR u Gradu Zagrebu. Također, u suradnji s Hrvatskim savjetom za zelenu gradnju razvija se digitalni alat koji će okupiti izvođače radova i financijske mehanizme na jednom mjestu za građane. Glavni cilj projekta je pružiti cjelovito rješenje energetske obnove na jednom mjestu – od tehničkog savjetovanja i financijskog planiranja do provedbe konkretnih mjera energetske učinkovitosti. Takav pristup omogućuje pojednostavljenje i objedinjavanje procesa obnove, čime se potiče veći broj građana na ulaganje u energetsku obnovu svojih domova. Sudjelovanje DOOR-a i KLIK-a na dvodnevnom događaju u Bruxellesu omogućilo je razmjenu iskustava s partnerima iz drugih zemalja Europske unije, učenje iz primjera dobre prakse te doprinos daljnjem razvoju i prilagodbi OSS modela hrvatskom kontekstu, čime se dodatno jača uloga Hrvatske u europskoj energetskoj tranziciji.