427 sugrađana ostvarilo pravo na uskrsnicu Grada Križevaca

Ove godine 427 sugrađana s prebivalištem na području Križevaca ostvarilo je pravo na uskrsnicu Grada Križevaca. Iznos uskrsnice ove je godine povišen s 35,00 na 50,00 eura, a pravo prijave na javni poziv su imale osobe čiji ukupni mjesečni prihodi ne prelaze 350,00 EUR i koje imaju jedan od sljedećih statusa: umirovljenik, korisnik zajamčene minimalne naknade, korisnik nacionalne naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelj iz Domovinskog rata, odrasle osobe s invaliditetom (koje ne ostvaruju niti jedan drugi prihod po bilo kojoj osnovi) ili odrasli korisnici inkluzivnog dodatka.

Za isplatu uskrsnica u Proračunu Grada Križevaca osigurano je ukupno 21.350 eura. Isplate će tijekom ovoga tjedna biti izvršene na bankovne račune korisnika, dok će građani koji nemaju otvoren račun pravovremeno dobiti obavijest o terminu i načinu preuzimanja uskrsnice u Gradskoj upravi.

Ovim mjerama Grad Križevci nastavlja graditi zajednicu jednakih mogućnosti, u kojoj se posebna pažnja posvećuje socijalnoj osjetljivosti i uključivanju svih svojih građana.