[FOTO] Početkom mjeseca Križevci dobili vrijednu nagradu “New European Bauhaus”

Zadružno stanovanje u gradu Križevcima te izgradnja centra kulture “Amphorarium” na otoku Murteru među 20 su dobitnika nagrade “New European Bauhaus” kojim Europska komisija nagrađuje male općine za održive, uključive i najljepše projekte sufinancirane EU fondovima. Na natječaj se prijavilo 315 projekata malih općina iz Europe, a u srijedu 1. listopada u Bruxellesu su proglašeni najbolji.

Zadružno stanovanje u Križevcima, gradu s 19.000 stanovnika, model je priuštivog stanovanja kojim građani međusobnim udruživanjem rješavaju stambeno pitanje, a na kojem je radila te ovaj projekt prijavila na nagradu križevačka gradska uprava na čelu s prethodnim gradonačelnikom Marijom Rajnom i njegovim zamjenikom Danijelom Šaškom. Sadašnji gradonačelnik Tomislav Katanović nije prisustvovao ceremoniji u Bruxellesu niti je poslao predstavnika na preuzimanje ove prestižne nagrade.

– Zadovoljna sam što je ove godine nagrada dodijeljena i u kategoriji za stanovanje, što nam pomaže da razmišljamo o rješenjima za stambenu krizu na novi način, poručila je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije u čijem je prvom mandatu pokrenuta nagrada.

– Čestitamo Murteru i Križevcima — primjerima kako mala mjesta mogu mijenjati Europu!, poruka je upućena iz ureda Europske komisije u Zagrebu nagrađenim hrvatskim projektima. Oba hrvatska projekta nagrađena su s po 30.000 eura. Natjecali su se u kategoriji malih općina, koje imaju do 20.000 stanovnika, a što je jedna od brojnih kategorija nagrade.

– Mi smo mala općina s velikim planovima, izjavio je Šime Ježina, načelnik općine Murter-Kornati, povodom primanja priznanja u Europskom parlamentu gdje je održana ceremonija, a prenijela je HINA. Amphorarium je centar za kulturu i interpretaciju baštine otoka Murtera s mediteranskim vrtom koji bi trebao biti otvoren krajem 2026. godine. Vrijedan je 4,5 milijuna eura, od čega je 3,8 milijuna povučeno iz EU-a. “Ovakvi projekti čuvaju našu baštinu i predstavljaju je svijetu na moderan, inkluzivan i lijep način”, dodao je Ježina.

Nagrada “Novi europski Bauhaus” uspostavljena je 2021. godine kao priznanje ekološkim, gospodarskim i kulturnim projektima koji uključuju održivost, estetiku i suživot. Nazvana je po školi za arhitekturu i primijenjenu umjetnost Bauhaus u Njemačkoj koja je bila aktivna od 1919. do 1933. godine. Europska komisija je od uspostave nagrade primila više od 5.700 prijava i nagradila 94 projekta s ukupno 2 milijuna eura.