[FOTO] Nazorove učenice u Infobipovu kampusu predstavile nagrađeni Erasmus+ projekt

Šesta sezona projekta i natjecanja Stemi: Škola budućnosti završila je u subotu, 16. svibnja manifestacijom Innovation Day koja je okupila više od 1500 posjetitelja i više od 40 izlagača. Učenice 8.c razreda Eva Polimac Martić, Viktorija Prstec, Lea Šatvar i Katarina Bregović ostvarile su izniman uspjeh osvojivši prvo mjesto u kategoriji Dobro:bit.

Trud, kreativnost i inovativnost Nazorovog tima prepoznati su kao najbolji u kategoriji zbog čega su pozvane na završni događaj Innovation Day održan u Infobipovom kampusu Alpha Centauri u Zagrebu. Na glavnoj pozornici projekt je predstavila učenica Eva Polimac Martić. Učenice su za svoj uspjeh osvojile i vrijedne nagrade poznatih proizvođača digitalnih uređaja.

Tijekom četiri mjeseca marljivo su radile na projektu pod mentorstvom učitelja Saše Petrinića. Rješavale su zadatke u STEM Lab sustavu, provele istraživanje putem ankete te izradile aplikaciju, chatbot, infografike i portfolio, a sve su objedinile u vlastitu web stranicu.

Projekt je nastao u sklopu Erasmus+ akreditacije naše škole te je povezan s jednim od triju glavnih ciljeva akreditacije – jačanjem dobrobiti učenika i razvojem njihovih digitalnih kompetencija. Važno je istaknuti kako se mentor projekta, učitelj Saša Petrinić, kontinuirano stručno usavršava kroz Erasmus+ program.

Sudjelovao je na strukturiranim tečajevima u Madridu, Valenciji te na job shadowing aktivnosti u Barceloni gdje je stekao nova znanja i primjere dobre prakse vezane uz primjenu digitalnih alata, STEM pristup, programiranje i razvoj digitalnih vještina učenika u suvremenom obrazovanju.

Osim praćenja prezentacija najuspješnijih projekta, učenice su imale priliku sudjelovati u brojnim STEM aktivnostima te isprobati zanimljive tehnologije koje su predstavile osnovne i srednje škole, fakulteti te IT tvrtke iz cijele Hrvatske. Ovogodišnji naglasak projekta bio je na povezivanju tehnologije i ljudskih vrijednosti, a velik broj završnih projekata bavio se upravo društvenim i životnim temama.