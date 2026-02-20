Projekt PRIMES razvija alate u vezi sprječavanja rizika od suše

Partneri projekta PRIMES sastali su se u Trebinju (BIH) od 10. do 12. veljače na sastanku Upravnog odbora projekta i 1. transnacionalnoj konferenciji. Uz devet projektnih partnera iz Italije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Grčke i Crne Gore, sastanku je prisustvovao i projektni tim Koprivničko-križevačke županije.

Projekt PRIMES usmjeren je na sprječavanje rizika od suše u jadransko-jonskom području, s obzirom na to da suša predstavlja sve izraženiji problem koji dugoročno kompromitira opskrbu vodom. Cilj projekta je razviti alate i mehanizme za pravovremeno prepoznavanje i ublažavanje posljedica suše, uz jačanje suradnje među partnerskim institucijama.

Na sastanku se raspravljalo o provedbi projektnih aktivnosti kroz tri radna paketa, a vodeći se izrađenim dokumentom „PRIMES smjernice“. Partnerima je prezentiran napredak u izradi službene internetske stranice projekta te razvoj aplikacija za rano upozoravanje, koje će omogućiti pravodobno informiranje dionika i donošenje odluka. U narednom razdoblju svi partneri na razini svoje pilot regije kreću u izradu strateške dokumentacije vezane uz upravljanje rizicima i ublažavanje posljedica suše.

U sklopu nadolazećih aktivnosti planirano je osnivanje Lokalnih odbora za sušu na svakom pilot području, kao i organizacija radionica za njihove članove. Također, predviđene su promotivne aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o važnosti upravljanja rizicima od suše, a u projektne aktivnosti nastojat će se uključiti i učenici, kao i druge zajednice, kako bi ih se potaknulo na proaktivan pristup.

Projekt PRIMES sufinanciran je putem Programa transnacionalne suradnje Interreg IPA ADRION 2021. – 2027. (Europski fond za regionalni razvoj). Projekt je započeo 1. rujna 2024. te traje do 28. veljače 2027. Ukupna vrijednost projekta je 1.496.294,34 €, podijeljenih između 10 partnera. Koprivničko-križevačka županija u projektu sudjeluje kao partner s proračunom od 125.071,46 €