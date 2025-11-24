Predstavljanje knjige “Geofolk” Botonda Dávida u Gradskoj knjižnici

Gradska knjižnica “Franjo Marković” poziva na predstavljanje platforme i monografije Geofolk fotografa Botonda Dávida, koje će se održati u utorak, 25. studenoga 2025. u 19 sati u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice.

Virtualna zbirka projekta Geofolk sadrži oko 3000 fotografija tradicionalnih narodnih nošnji iz šezdesetak zemalja svijeta. U ovoj raskošnoj monografiji izbor je nošnji iz zemalja Europske unije. Zastupljene su i brojne hrvatske nošnje, a za križevačku publiku posebno vrijedi istaknuti one Križevačkog prigorja – Vojakovački Osijek i Marinovac.

Fotograf iz Sikulske zemlje (Székelyföld), Dávid Botond, bilježeći složene detalje i živopisne boje odjevnih predmeta, koje su generacije ljudi nosile slaveći svoje kulturno nasljeđe, svjedoči o ljepoti i umjetničkoj vrijednosti tradicionalne odjeće.

Platforma Geofolk pruža vrijedan izvor svima koji žele istraživati i učiti o različitim kulturama i njihovim tradicionalnim odjevnim običajima. Botond Dávid za projekt Geofolk nagrađen je i nagradom “Europski građanin” koju dodjeljuje Europski paralment.