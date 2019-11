Nova direktorica Hedone ima zadatak proširiti posao i tvrtku pozicionirati na međunarodno tržište

Križevačka čokolaterija Hedona od početka listopada ima novu direktoricu. Dosadašnjeg direktora Gorana Borčića, ekonomista s dugogodišnjim iskustvom zamijenila je inženjerka prehrambene tehnologije Alemka Lončar. Odluka o smjeni na vodećoj poziciji Hedone prošla je gotovo ispod radara i o njoj na stranicama Udruge osoba s invaliditetom, koja je osnivač tvrtke, nema niti slova. Prema informacijama iz neslužbenih izvora, dosadašnji direktor smijenjen je iznenada i neočekivano iako je udvostručio prodaju Hedoninih proizvoda. Zašto je ipak smijenjen, od vodstva Udruge nismo uspjeli saznati, no odgovor je ponudila nova direktorica.

– Upravni odbor Udruge donio je odluku da, u interesu širenja proizvodnje i tržišta, potraže osobu koja ima dovoljno iskustva, znanja i volje da povede Hedonu u taj novi način poslovanja, da iz malenog obrta izraste u veću, poznatu firmu u zemlji i inozemstvu. To je bio osnovni razlog za promjenu na vodećoj funkciji društva – objašnjava Lončar.

Hedonu je, uz pomoć fondova Europske unije i državnih poticajnih sredstava, osnovala Udruge osoba s invaliditetom Križevci u sklopu projekta Chocolateria Cris – križevačka čokolaterija. Bilo je to prvo socijalno poduzeće u Hrvatskoj i jedna od tri integrativne radionice za zapošljavanje osoba s invaliditetom. To znači da je riječ o tvrtki kojoj na prvom mjestu nije ostvarivanje ekstraprofita, već socijalna osjetljivost prema radnicima. Namjera je bila zaposliti osobe s invaliditetom, a s obzirom na to da je na križevačkom području bilo dosta nezaposlenih kuhara-slastičara, predložena je čokolaterija. U nekoliko godina, tvrtka je postala poznata u zemlji i svijetu, a samo prošle godine preradili su sedam tona čokolade. Više od 12.000 pralina svakog mjeseca isporučuju hotelu Esplanade, njihova je čokolada dio službog dara predsjednice države, a bjelovarsko-križavački biskup Vjekoslav Huzjak redovito je nosi papi u Vatikan.

Hedona ima i status integrativne radionice jer zapošljava više od 40 posto osoba s invaliditetom. Taj status joj omogućuje da s klijentima može potpisati ugovor o zamjenskoj kvoti prema kojem svaka tvrtka koja mora po zakonu zaposliti osobu s invaliditetom, a to ne ispunjava, može umjesto plaćanja kazne kupovati Hedonine proizvode.

– Sad se tu, zapravo za nas otvara veliko tržište koje treba pokriti. Prihvatila sam ovaj izazov zato što znam da imamo veliki potencijal koji mnoge tvrtke nemaju, da nam država ide u prilog ovim novim propisima – kaže direktorica.

Bivši direktor ljetos je najavio preseljenje tvornice u nove moderno uređene prostore u Razvojnom centru i tehnološkom parku, koji bi bili pogodni i za primanje turističkih grupa.

– Hedona je podnijela zahtjev Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom za dodjelu sredstava iz javnog natječaja, koji je namijenjen razvoju novih tehnologija i poslovnih procesa s naglaskom na zapošljavanje i održavanje zaposlenosti u integrativnim radionicama. Krajem prošle godine dobili smo suglasnost Zavoda za dodjelu 3,25 milijuna kuna bespovratnih sredstava koje ulažemo u uređenje prostora od 600 metara kvadratnih u Tehnološkom parku – ispričao je ljetos Borčić planove za uređenje nove tvornice vrijedne šest milijuna kuna.

Što se u međuvremenu dogodilo i zašto je Udruga osoba s invaliditetom odlučila imenovati novu direktoricu koja je, kako je rekla u razgovoru za lokalni radio, za Hedonu čula tek nedavno, nismo uspjeli doznati. (GPP)