Svečano otvoreni nogometni tereni na Gradskom stadionu u Križevcima

Grad Križevci u subotu je svečano obilježio završetak jedne od najznačajnijih investicija u lokalnu sportsku infrastrukturu. Na Gradskom stadionu u Križevcima otvorena su dva suvremena nogometna terena – potpuno novo igralište s umjetnom travom te rekonstruirani glavni travnjak, čime su osigurani vrhunski uvjeti za razvoj sporta i mladih talenata. Ukupna vrijednost radova na oba terena iznosi preko 1,6 milijuna eura s PDV-om. Projekt je realiziran uz značajnu podršku Ministarstva turizma i sporta, koje je izgradnju igrališta s umjetnom travom sufinanciralo iznosom od 300.000 eura. Izvođač radova na oba projekta bila je tvrtka Radnik d.d.

Gradonačelnik Grada Križevaca, Tomislav Katanović, istaknuo je važnost ovog projekta za lokalnu zajednicu: „Prije manje od osam mjeseci ovaj je prostor u srcu grada bio zapušten, a danas stojimo na jednom od najljepših terena s umjetnom travom.” Gradonačelnik je naglasio kako je ovo jedna od najvećih investicija u križevački nogomet u posljednjih 50-ak godina te najavio nastavak ulaganja kroz izgradnju nove školske sportske dvorane kod Osnovne škole “Vladimir Nazor” Križevci vrijedne preko 3 milijuna eura. Tom prilikom istaknuo je važnost ulaganja u infrastrukturu: “Imamo veliku zajednicu, bogatu zajednicu, uspješnu zajednicu sportaša. Ponosni smo na to da smo kao grad uvijek bili visoko na karti hrvatskoga sporta i naša obaveza da takvu infrastrukturu gradimo i dalje. Poseban mi je ponos i to što imamo dvjestotinjak djece koje će trenirati na ovim terenima. Svim srcem zahvaljujem svima koji su na bilo koji način podržali ovaj projekt. Želim puno uspjeha i klubu i svima nama na budućim projektima.”

Predsjednik NK Radnik Križevci, Drago Črček, podsjetio je prisutne da u 117 godina postojanja kluba značajniji infrastrukturni radovi nisu rađeni više od 50 godina. Naglasio je kako sportske rezultate mora pratiti adekvatna infrastruktura: „Ovo nije ulaganje samo za današnju generaciju, već za budućnost naše djece i zdravlje svih mještana. NK Radnik je simbol sportskog života grada, a s ovim uvjetima privući ćemo još više navijača“. Posebno je zahvalio klubovima iz okolice koji su im omogućili treniranje i igranje utakmica tijekom trajanja radova te Gradu Križevcima na potpori.

Posebni savjetnik ministra turizma i sporta Tomislav Družak, istaknuo je da Vlada RH prepoznaje važnost stvaranja pretpostavki za bavljenje sportom jer on mlade najbolje priprema za život: „Križevci su rodno mjesto Branka Zorka, našeg osvajača prve medalje za Hrvatsku, što nam je bio dodatni motiv za podršku ovom projektu“, te najavio daljnju podršku Ministarstva: “Otvoreni smo i dalje za nastavak ovog projekta. Pretpostavljam da ovdje treba malo rasvijetliti po noći, možda i koju tribinu podići – mi smo tu. Nadam se da ćemo nastaviti ovu lijepu suradnju koja je započela prije nekoliko godina sufinanciranjem izgradnje ove atletske staze“.

Izgradnja novih terena stavila je Križevce na međunarodnu nogometnu kartu. Naime, Hrvatski nogometni savez odabrao je Križevce za domaćinstvo elitnih kvalifikacijskih utakmica U19 reprezentacija pa će križevačka publika 25. ožujka pratiti susret Hrvatske sa Španjolskom, 28. ožujka s Bugarskom i 31. ožujka s Engleskom.

Svečanost otvorenja nogometnih terena na Gradskom stadionu u Križevcima je uveličana nastupom učenice Glazbene škole Alberta Štrige Dunje Rebić, Gradskog puhačkog orkestra, Križevačkih mažoretkinja i Križevačke djevojačke straže dok je terene blagoslovio župnik Župe sv.Ane preč. Stjepan Soviček.

Glavni teren otvoren je revijalnom utakmicom veterana NK Radnik Križevci i Hrvatske nogometne reprezentacije katoličkih svećenika. Na igralištu s umjetnom travom odigrane su utakmice 18. kola Prve nogometne lige Središta sjever kadeta i juniora Nogometnog kluba Radnik Križevci i Županijskog nogometnog kluba Virovitica.

Pored prethodno navedenih, svečanom otvorenju nogometnih terena na Gradskom stadionu u Križevcima prisustvovali su zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj, predsjednik Gradskog vijeća Ivan Majdak, pročelnici Upravih tijela Grada Križevaca, gradski vijećnici, državni tajnik Branko Hrg, saborski zastupnik i gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak, član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza i predsjednik Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije Robert Markulin, viši savjetnici predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza g. Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš te brojni drugi.