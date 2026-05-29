Predstavljena monografija za 30 godina rada Dječjeg vrtića “Zraka sunca”

U multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice u Križevcima, u ponedjeljak je održana promocija monografije povodom 30 godina Dječjeg vrtića “Zraka sunca”. Istom prigodom vrtiću je dodijeljeno priznanje Ambasade mira. Riječ je o prestižnom međunarodnom priznanju koje ovaj vrtić svrstava među šest takvih institucija u svijetu, a ujedno je i prvi dječji vrtić koji je ponio ovu titulu.

V.d. ravnateljice vrtića Nikolina Ostroški istaknula je zadovoljstvo što je prepoznat rad vrtića kroz projekt „Living Peace“, kao i dugogodišnje djelovanje u promicanju mira, zajedništva, empatije i međusobnog poštovanja. Posebnu čast ukazao je Carlos Palma, koji je službeno proglasio vrtić Ambasadom mira te istaknuo važnost ove međunarodne mreže. Uz vrtić, novi ambasadori mira postali su i Tihomir Pleša i Ivana Kulko iz Križevaca te Natalija Obadič i Irena Santoro iz Slovenije.

Događaju je prisustvovala i bivša pedagoginja, Anna Lisa Gasparini, koja je naglasila važnost projekata poput “Kocke mira”. Nazočan je u ime Grada bio pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel koji je u svom obraćanju čestitao Dječjem vrtiću “Zraka sunca” na priznanju, kao i novim ambasadorima mira.