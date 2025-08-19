Traju prijave za atraktivnu križevačku utrku

Još 17 dana traju prijave za 16. Županijski polumaraton Kalnik-Križevci, utrku kojoj se vraćaju ljubitelji zahtjevnijih, valovitih staza s usponima i nizbrdicama kroz gotovo netaknutu prirodu, oni kojima plasman i pobjeda nisu jedini razlog zbog kojeg trče. U subotu 13. rujna trkači će u 10 sati s kalničkog trga krenuti prema Križevcima, a oni najbrži će pokušati oboriti rekord staze koji je lani postavio Shedrack Kiptoo Kimaiyo – on je 21.1 kilometar staze pretrčao u vremenu 1:07:16.

U ponudi su dvije utrke – polumaraton i osmina maratona (5.3 km) i zasad je na obje utrke prijavljeno ukupno oko 140 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Nizozemske i Kenije, među njima ima i državnih prvaka, redovitih sudionika ove utrke, kao i križevačkih polumaratonaca te trkača kojima će ovo biti prva polumaratonska utrka. Pripreme su u samoj završnici, organizatori su već izabrali boje majica i medalje, nadaju se dobrim trkama i novim rekordima staza.

“Kilometri su iza trkača, polako se do kraja brusi forma kako bi bila spremna za 13. rujna. Na polumaratonu Kalnik–Križevci i Križevačkoj osmini čeka nas pravi trkački praznik i zajedništvo na stazi. A trkače kao i svake godine, u cilju čeka bogata okrepa“, rekao nam je Sandro Novosel, tajnik AK Križevci koji organizira utrku.

Staza je od lani službeno izmjerena i certificirana, ima WA/AIMS certifikat (World Athletics i Association of International Marathons and Distance Races) što znači da je duga točno 21.1 km te da će svakom hrvatskom i inozemnom atletičaru registriranom u nacionalnom atletskom savezu rezultat postignut na ovoj utrci biti priznat i uvršten u službene tablice koje vode nacionalni atletski savezi.

Za polumaratonce je predviđeno nekoliko okrjepnih punktova s vodom, izotonikom, voćem i ugljikohidratima, dok će se trkači na kratkoj gradskoj trci moći okrijepiti na punktu u gornjem gradu, nakon okreta kraj sv. Roka.

Kratka staza – Križevačka osmina – trči se gradskim ulicama i namijenjena brzim trkačima i rekreativcima. Uz startni paket s majicom utrke, natjecatelji na obje utrke dobit će finišerske medalje i bon za ručak, a najbrži i rekorderi i novčane nagrade. Prijave traju do 4. rujna i otvorene su ovdje.

Nakon 4. rujna i na dan utrke prijave nisu moguće. Organizatori utrke su Zajednica športskih udruga Križevci i AK Križevci, pod pokroviteljstvom Grada Križevaca, Općine Kalnik i Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.