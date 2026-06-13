Potpisani ugovori za radove na projektu rekonstrukcije OŠ „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno

U prostorijama županijske uprave župan Tomislav Golubić potpisao je ugovor za izvođenje radova s predstavnicima tvrtke DOMinvest d.o.o., u sklopu projekta rekonstrukcije Osnovne škole „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno vrijednog 2,3 milijuna eura.

Projekt provodi Koprivničko-križevačka županija kao vodeći partner, u suradnji s Osnovnom školom „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, a za njegovu provedbu osigurano je gotovo 1,3 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Cilj je ulaganje u rekonstrukciju i opremanje škole zbog stvaranja uvjeta za uvođenje jednosmjenskog rada i provedbu cjelodnevne nastave, čime će se značajno unaprijediti kvaliteta obrazovanja i uvjeti boravka učenika i nastavnika.

Novi prostori obuhvaćat će četiri moderne učionice, dva kabineta, hodnik i druge prateće sadržaje potrebne za kvalitetno odvijanje nastave.

Ovaj projekt dio je šireg investicijskog ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu na području Koprivničko-križevačke županije, pri čemu ukupna vrijednost svih 11 projekata iznosi gotovo 42 milijuna eura.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnica Službe ureda župana Aldijana Matić Horvat i voditelj Odsjeka za upravljanje projektima Davor Karas.