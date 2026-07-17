Župan Golubić u radnom posjetu bolnici – osigurana nova oprema za kvalitetniju skrb o najmlađim pacijentima

Župan Tomislav Golubić sa suradnicima danas je boravio u radnom posjetu Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica, gdje je obišao Odsjek neonatologije, za čije je opremanje Županija osigurala 22.558,75 eura. Nabavljena medicinska oprema omogućit će kvalitetniju i sigurniju zdravstvenu skrb za novorođenčad te bolje uvjete rada zdravstvenim djelatnicima.

Župana je dočekao ravnatelj bolnice Mato Devčić sa suradnicima, a radni sastanak bio je prilika za razgovor o aktualnim projektima, potrebama bolnice i daljnjim ulaganjima u zdravstveni sustav kako bi se podigla kvaliteta zdravstvene skrbi na području naše županije.

Tijekom obilaska predstavljen je dio novoopremljenog Odsjeka neonatologije za koji su nabavljene fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina te infuzijske volumetrijske pumpe s pripadajućom opremom.

Ravnatelj Devčić zahvalio je Županiji na potpori istaknuvši kako svako ulaganje u medicinsku opremu izravno doprinosi kvaliteti liječenja i sigurnosti pacijenata te omogućuje još bolje uvjete rada stručnim timovima. „Ova oprema predstavlja značajan doprinos kvaliteti rada našeg Odsjeka neonatologije, obzirom da se nabavljena oprema svakodnevno koristi u skrbi za novorođenčad. Zahvaljujem Županiji na podršci i razumijevanju potreba bolnice jer zajedničkim ulaganjima stvaramo bolje uvjete za pacijente i naše djelatnike“, rekao je ravnatelj Devčić.

Župan Golubić naglasio je kako su ulaganja u zdravstvo među ključnim prioritetima Županije te poručio kako će se takva ulaganja nastaviti i u budućnosti.

„Zdravstvo je jedno od područja u kojem nema mjesta kompromisima. Želimo našim zdravstvenim ustanovama osigurati suvremenu opremu i kvalitetne uvjete rada kako bi građani imali dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Posebno nam je važno ulagati u odjele koji skrbe o najmlađim pacijentima jer je svaki korak koji doprinosi njihovoj sigurnosti i zdravlju ulaganje u budućnost naše zajednice.

Istaknuo je i nove mjere Županije za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa. „Jednako je važno ulagati u ljude koji čine naš zdravstveni sustav. Zato smo ove godine osigurali gotovo milijun eura za mjere usmjerene privlačenju i zadržavanju zdravstvenih djelatnika. Od toga je 651.800 eura namijenjeno mjerama za privlačenje medicinskog kadra, dok dodatno sufinanciramo kamate na stambene kredite kako bismo liječnicima i drugim zdravstvenim djelatnicima olakšali ostanak i rad u našoj županiji. Time stvaramo preduvjete za stabilan zdravstveni sustav i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za sve stanovnike“, poručio je župan Golubić.

Tijekom obilaska voditeljica Odjela za pedijatriju Maja Toth-Mršić predstavila je novo nabavljenu medicinsku opremu te pojasnila njezinu primjenu u svakodnevnom radu. Istaknula je kako će fototerapijske lampe i uređaj za mjerenje bilirubina omogućiti još učinkovitije praćenje i liječenje novorođenačke žutice, dok će infuzijske volumetrijske pumpe osigurati precizniju primjenu terapije, čime se dodatno podiže kvaliteta i sigurnost skrbi za najmlađe pacijente.

Na kraju posjeta župan je zahvalio ravnatelju i svim djelatnicima bolnice na predanom radu te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju Županija ostvaruje s Općom bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unaprjeđenja zdravstvenog sustava, a dodajmo kako su obilasku prisustvovale i županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić.