Potvrđen novi datum održavanja županijskog Obrtničkog i gospodarskog sajma

U prostorijama Županijske uprave održan je sastanak Organizacijskog odbora Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije na temu pripreme najvećeg županijskog gospodarskog sajma koji će se po 28. puta održati u Križevcima.

Župan Tomislav Golubić, ujedno i predsjednik Organizacijskog odbora, otvorio je sastanak te istaknuo kako se novi format sajma koji je uveden prošle godine – a riječ je o preseljenju izlagačkih prostora na glavni križevački trg, pokazao kao dobro rješenje kako za izlagače, tako i za posjetitelje te je predložio da se s tom praksom nastavi i ove godine.

Članovi Odbora podržali su ovakav prijedlog te se usuglasili da se sajam ove godine održi u nešto ranijem terminu – od 18. do 19. rujna 2026. godine na Trgu J.J. Strossmayera. Županija partner sajma će ove godine biti Krapinsko-zagorska županija koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom.

Uz izlagački dio, posjetitelje očekuje i gastro festival te raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina, kulturno-zabavne sadržaje te aktivnosti namijenjene svim generacijama.

Pozivamo sve izlagače da svojim sudjelovanjem postanu dio ove dugogodišnje manifestacije te iskoriste priliku za promociju svojih proizvoda i usluga, ostvarivanje novih poslovnih suradnji i predstavljanje svog rada širokoj publici. Za sve dodatne informacije i prijavu za sudjelovanje obratite se Obrtničkoj komori Koprivničko-križevačke županije, kao nositelju tehničke organizacije Sajma, na broj telefona 048/623-408 ili putem e-maila info@ogs.hr.