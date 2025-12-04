Humanitarna djela KTC-a tijekom 2025. godine

Poduzeće KTC d.d. kontinuirano provodi aktivnosti podrške udrugama koje svojim radom osnažuju zajednicu, a s ciljem pokretanja promjena, stvaranja novih prilika i pružanja pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Tijekom 2025. godine KTC je, u suradnji s partnerima, uručio donacije u vrijednosti od 12 tisuća eura, a u pripremi do kraja godine je još jedna donacija od 4 tisuće eura.

Centru za rehabilitaciju Stančić iz Vrbovca, koji pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama, uručena je donacija od 4.000 €. Poklon bon su uručile direktorica marketinga i odnosa s javnošću KTC-a Melanija Zorko i voditelj za ključne kupce PIK Vrbovec Marina Raknić Biškup. Donaciju je primila Antonija Smajo, voditeljica podružnice Centra Vrbovec. Centar za rehabilitaciju Stančić je ustanova socijalne skrbi koja pruža socijalne usluge za više od 600 djece s teškoćama u razvoju i odraslim osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Udruzi “RaStem u spektru” iz Dugog Sela, koja svakodnevno pruža podršku djeci iz spektra autizma i njihovim obiteljima, donirano je 4 tisuće eura. Udruzi “Ivanečko sunce” iz Ivanca, koja svojim radom pruža podršku osobama s intelektualnim oštećenjem te im pomaže u uključivanju i ravnopravnom sudjelovanju u životu zajednice, također je doniran jednak iznos. U tijeku je i podrška Udruzi roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom “Budi mi prijatelj” iz Virovitice koja će također primiti donaciju u vrijednosti od 4 tisuće eura.

“Hvala našim partnerima i vjernim kupcima koji su podržali ova humanitarna djela i doprinijeli ostvarenju naše misije stvaranja inkluzivnog društva u kojem prevladavaju suosjećanje i solidarnost”, poručuju iz KTC-a pred završetak ove godine pune radosti i dobrih promjena.