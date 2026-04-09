U subotu prijepodne 8. dobrotvorni buvljak Zaklade “Volim Križevce”

U sklopu ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana činjenja dobrih djela (Good Deeds Day) i povodom Dana Grada Križevaca, Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” poziva u subotu, 11. travnja 2026. na Nemčićev trg u Križevcima na 8. izdanje dobrotvornog buvljaka.

Od 9 do 12:30 sati na štandovima će mladi stipendisti Zaklade – srednjoškolci Križevaca te drugi volonteri građanima za donaciju po izboru nuditi korisne i rabljene stvari i predmete, poput knjiga, igračaka, posuđa, nakita i drugih potrepština za kućanstvo i dokolicu.

Kao i svaki put do sada, namjena prikupljenih donacija bit će za provedbu novog godišnjeg natječaja za stipendiranje srednjoškolaca Križevaca, budući da je dodjela takvih stipendija još uvijek nedovoljno prisutna u lokalnoj zajednici i šire.

Obilježavanje Svjetskog dana činjenja dobrih djela (Good Deeds Day) 12. travnja odvija se u više od 110 zemalja svijeta s preko 5 milijuna raznih dobrih djela koje volonteri svih dobi provode tijekom travnja. Volontere ćete prepoznati po upečatljivom zaštitnom znaku akcije, a majice s tim znakom imat će i mladi Križevčani.

Udruga Djeca za bolji svijet navedeni događaj u Hrvatskoj organizira petu godinu zaredom, u što se prošle godine uključilo više od 17.000 raznih sudionika s više od 200 različitih aktivnosti i projekata, 70-tak različitih udruga iz cijele Hrvatske, više od 50 gradova, mnoštvo škola i vrtića te običnih građana. Utrošeno je više od 22.500 sati u činjenju dobrih djela.